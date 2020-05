Αθλητικά

Κλίνσμαν για κορονοϊό: ζούμε μια παγκόσμια κρίση και τα πράγματα θα επιδεινωθούν

Ο Γερμανός προπονητής εμφανίστηκε απαισιόδοξος και υπογράμμισε ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες καταστάσεις.

Ο Γερμανός προπονητής Γιιούργκεν Κλίνσμαν, μιλώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα μικρόφωνα της La Domenica Sportiva στη Rai 2, τόνισε πεισμένος ότι κάθε κοινωνία θα χρειαστεί να προσαρμοστεί σε μία νέα κατάσταση, που θα είναι πολύ χειρότερη τα επόμενα χρόνια.

«Πρέπει να βρούμε τη λύση για να ζήσουμε με τον ιό, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο. Το ποδόσφαιρο είναι σημαντικό για όλους μας, μας δίνει συναισθήματα, έτσι ώστε νομίζω ότι είναι η σωστή απόφαση να ξεκινήσει η Serie A.

Δεν θα είναι ωραίο να βλέπουμε τα παιχνίδια στην τηλεόραση χωρίς θεατές στο γήπεδο, αλλά είναι συμβιβασμός να δείχνεις στους ανθρώπους κάτι που τους ενδιαφέρει ούτως ή άλλως», είπε ο Γερμανός προπονητής , ο οποίος στις 11 Φεβρουαρίου, μέσω Facebook δήλωσε ότι παραιτείται από προπονητής της Χέρτα Βερολίνου, μόλις μετά από δέκα εβδομάδες δουλειάς.

«Το μάθημα που έχουμε μάθει, και εξακολουθούμε να μαθαίνουμε, είναι ότι ο ιός θα έχει σημαντική επιρροή στην κοινωνία. Οι μισθοί θα μειωθούν, ζω στην Καλιφόρνια και τα αμερικανικά αθλήματα θα αλλάξουν επίσης. Κάθε κοινωνία θα πρέπει να προσαρμοστεί σε μια νέα κατάσταση, είμαστε σε μια παγκόσμια κρίση και τα πράγματα πιστεύω ότι θα επιδεινωθούν τα επόμενα χρόνια».