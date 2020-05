Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός: θα διεξαχθεί έστω και χωρίς θεατές

Η γαλλική κυβέρνηση επιδοκίμασε την απόφαση της ομοσπονδίας τένις της χώρας να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής του φετινού Ρολάν Γκαρός, λόγω της πανδημίας. Το φημισμένο τουρνουά θα εκκινήσει στις 27 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 11 Οκτωβρίου, με τους προκριματικούς γύρους να διεξάγονται μεταξύ 21-25 Σεπτεμβρίου.

Η υπουργός αθλητισμού της Γαλλίας, Ροξάνα Μαρατσινεάνου, είχε δηλώσει πως είναι θετική στο ενδεχόμενο το τουρνουά να διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο, όπως έχει ανακοινωθεί, αλλά το τουρνουά θα γίνει μόνο αν επιτρέπεται η προσέλευση του κόσμου σε αθλητικές διοργανώσεις έως τότε.

Οι διοργανωτές του παριζιάνικου τουρνουά, ανακοίνωσαν χθες πως θα δοθούν πίσω τα χρήματα σε όλους όσους αγόρασαν εισιτήρια για τη φετινή διοργάνωση. Όμως τα γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η κυβέρνηση εξετάζει πια τη διεξαγωγή τουρνουά, έστω και χωρίς την παρουσία θεατών στις κερκίδες, καθώς είναι μεγάλη η πίεση από χορηγούς και διεθνείς ομοσπονδίες.

Ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας, Μπερνάρ Γκουιντιτσελί, δήλωσε πως όλα είναι ανοιχτά για τον τρόπο διεξαγωγής του τουρνουά, «Δεν έχουμε αποκλείσει καμία παράμετρο. Εξετάζουμε τα πάντα. Περιμένουν τη φετινή διοργάνωση εκατομμύρια άνθρωποι, όμως δυστυχώς, είναι πιθανό το Ρολάν Γκαρός 2020 να γίνει χωρίς κόσμο.

Αν αποφασιστεί τελικά να γίνει η διοργάνωση χωρίς κόσμο, τότε θα πρέπει να οργανώσουμε καλύτερα τα τηλεοπτικά μας συμβόλαια για φέτος. Θα μας λείπουν έσοδα από 500.000 ανθρώπους. Όσοι περίπου έρχονται κάθε χρόνο στις εγκαταστάσεις μας δηλαδή», δήλωσε σχετικά και συμπλήρωσε.

«Βρίσκομαι σε καθημερινή επαφή με τις διεθνείς ομοσπονδίες για να μπορέσουμε να εξετάσουμε κάθε πιθανή ενέργεια που μπορούμε να κάνουμε ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του φετινού τουρνουά. Την επόμενη εβδομάδα, αφού μιλήσουμε και με την κυβέρνηση θα ανακοινώσουμε κάποια πράγματα που θα μας αφορούν όλους».