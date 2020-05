Πολιτισμός

Μενδώνη: η συζήτηση για τα οριζόντια μέτρα στον Πολιτισμό συνεχίζεται

Η υπουργός Πολιτισμού απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνου Σκουρολιάκου, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει ανακοινώσει το «απόλυτο τίποτα»...

Συνέχεια στην αντιπαράθεση για τη στήριξη των καλλιτεχνών, του κόσμου του πολιτισμού εν γένει, δόθηκε σήμερα στην αίθουσα της Ολομέλειας. Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη κλήθηκε να δώσει απαντήσεις σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνου Σκουρολιάκου, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει ανακοινώσει το «απόλυτο τίποτα», για τον κόσμο του πολιτισμού, που εργάζεται με επισφαλείς συνθήκες, όχι μόνο λόγω της υγειονομικής κρίσης και της αναστολής της καλλιτεχνικής δημιουργίας αλλά και εξαιτίας της κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είχε επιφέρει η κυβέρνηση Σαμαρά.

«Είναι προφανές ότι η συζήτηση για τα οριζόντια μέτρα στήριξης συνεχίζεται», είπε η υπουργός Πολιτισμού που σχολίασε όμως την κριτική για την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. «Από το 2013 που καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επί κυβερνήσεως Σαμαρά, μεσολάβησαν 5,5 χρόνια της κυβέρνησής σας. Αν λοιπόν υπήρχε η πολιτική βούληση, την οποία τώρα επικαλείστε, τότε είχατε άπλετο χρόνο να επαναφέρετε τις συλλογικές συμβάσεις. Δεν το κάνατε», παρατήρησε η Λίνα Μενδώνη.

Ως προς το πακέτο στήριξης, υπογράμμισε ότι μέσα σε 2,5 μήνες δόθηκαν περισσότερα από 100.000.000 ευρώ για την οριζόντια στήριξη και για αναπτυξιακά μέτρα στο σύγχρονο πολιτισμό. «Ποτέ δεν δόθηκαν τόσα, μέσα σε 2,5 μήνες. Μακάρι να υπήρχε η δυνατότητα να δοθούν ακόμη περισσότερα», είπε η υπουργός Πολιτισμού και τόνιζε ότι οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο από αυτή την κυβέρνηση. «Αφού έχετε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τους δημιουργούς και τον πολιτισμό, γιατί δεν ενδιαφερθήκατε για την κατάρτιση του μητρώου, το οποίο προφανώς καταρτίζεται και με τη συμμετοχή των εργαζομένων και με βεβαιώσεις από τα Σωματεία, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο», είπε η υπουργός Πολιτισμού σημειώνοντας ότι η απογραφή ξεκινάει από τις 13 του μήνα, ώστε να φανεί το εργασιακό τοπίο και να είναι δυνατό να σχεδιαστούν οι αναγκαίες πολιτικές και να δοθούν στοχευμένα χρήματα εκεί που πρέπει. Η κ. Μενδώνη υπογράμμισε επίσης ότι καταβάλλεται προσπάθεια να διευρυνθεί η περίμετρος ώστε να περιληφθούν όσο το δυνατό περισσότεροι άνθρωποι.

Νωρίτερα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρολιάκος κατηγόρησε την κ. Μενδώνη ότι προσβάλλει τον κόσμο του πολιτισμού. «Αν ήταν ευχαριστημένοι οι δημιουργοί, με όσα ισχυρίζεστε, θα ήταν στο Σύνταγμα σε συγκέντρωση υπέρ σας. Προσβάλλετε τους δημιουργούς. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για όσους έχασαν προγραμματισμένες δουλειές, από τις 20 Μαρτίου και μετά, γιατί ποτέ δεν γίνεται σύμβαση τόσο νωρίς. Χρειάζονται οριζόντια μέτρα. Ποτέ κανένας υπουργός δεν έδωσε τόσο λίγα και τόσο αργά, γι΄αυτό που ζουν οι άνθρωποι του πολιτισμού στην επισφαλή εργασία τους που είναι πλέον ωρομίσθιοι, μετά την κατάργηση της συλλογικής σύμβασης από την κυβέρνηση του κ. Σαμαρά το 2013», δηλωσε ο κ. Σκουρολιάκος και πρόσθεσε πως όσο καιρό ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούσε να οργανώσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις οργάνωσε στα κρατικά θέατρα αλλά, όπως είπε, το εργοδοτικό σωματείο αυτοδιαλύθηκε για να μην έχουν οι εργαζόμενοι κανένα συνομιλητή. «Ανακοινώσατε για μια ακόμη φορά το απόλυτο τίποτα», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ζήτησε οριζόντια μέτρα, επισημαίνοντας ότι το πακέτο στήριξης αφήνει εκτός, το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου του πολιτισμού.

«Υπάρχουν προβλήματα αλλά δεν μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Δημιουργήσαμε για το λόγο αυτό, το αναπτυξιακό πρόγραμμα. Ήδη το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου προχωράει την προκήρυξη, και πέρα από την τακτική του επιχορήγηση, παίρνει άλλα 2,8 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει, με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο», είπε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και επισήμανε ότι για πρώτη φορά και τα ΔΗΠΕΘΕ παίρνουν τόσο γρήγορα τις τακτικές επιχορηγήσεις και στηρίζονται και με έκτακτες επιχορηγήσεις για να απασχολήσουν ανθρώπους της αγοράς σε προγράμματά τους και ταυτόχρονα να στηρίξουν το πολιτιστικό καλοκαίρι της περιφέρειας. «Είναι προφανές ότι η συζήτηση για τα οριζόντια μέτρα συνεχίζεται», είπε επίσης η υπουργός Πολιτισμού.