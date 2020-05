Οικονομία

ΦΠΑ: έρχονται μειώσεις σε τρόφιμα και υπηρεσίες

Τα σενάρια που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Καφές, αναψυκτικά, τσάι και ρόφημα σοκολάτας ετοιμάζονται να «μετακομίσουν» από τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24% στον μειωμένο 13%, ενώ την ίδια πλώρη βάζουν και τα αεροπορικά-ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται να ανακοινώσει δέσμη μέτρων στήριξης του τουρισμού και της εστίασης, μετά και από ένα νέο κύκλο επαφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί ο μέγιστος δυνατός συντονισμός στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το πακέτο μέτρων της κυβέρνησης εδράζεται σε δύο βασικούς άξονες: στήριξη της απασχόλησης και ειδικές ενισχύσεις φορολογικού χαρακτήρα.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν πως το βασικό αίτημα των επιχειρήσεων που δοκιμάζονται εξαιτίας της πανδημίας στους κλάδους της εστίασης και του τουρισμού αφορά στην κάλυψη του μισθολογικού κόστους των υπαλλήλων τους, σύμφωνα με το euro2day.gr.

Σε αυτό το μέτωπο η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να κάνει χρήση, ακόμα και πριν φτάσουν τα «κοινοτικά λεφτά», του προγράμματος SURE το οποίο έχει ανακοινώσει η Κομισιόν (100 δισ. ευρώ) το οποίο αναμένεται να «σφραγιστεί» στη νέα συνεδρίαση του Eurogroup την ερχόμενη Πέμπτη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει τη διεύρυνση του ποσού που αναλογεί με βάση την αρχική κατανομή στη χώρα μας σε ύψος πολλαπλάσιο του 1,5 δισ. ευρώ. Η διεύρυνση αυτή επιδιώκεται με τη συμπερίληψη των επιδομάτων των 800 ευρώ (για 45 ημέρες) και από 53 έως 534 ευρώ για τον Μάιο, για εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή.

Στο μέτωπο των φορολογικών παρεμβάσεων, στην αιχμή του δόρατος βρίσκεται ο ΦΠΑ. «Κλειδωμένες», εκτός απροόπτου, θεωρούνται οι αποφάσεις μετάταξης προϊόντων όπως καφές, τσάι, ροφήματα σοκολάτας και αναψυκτικών από τον συντελεστή 24% στο 13%. Το μέτρο υποστηρίζεται από τις ιδιαιτερότητες των καφέ που αφορούν σε μικρότερους χώρους και έλλειψη της δυνατότητας «ρεζερβέ» που έχουν τα εστιατόρια και εμποδίζουν την εφαρμογή μέτρων «κοινωνικής αποστασιοποίησης». Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας.

Η μείωση του ΦΠΑ συνολικά στην εστίαση (σήμερα εξαιρούνται τα καφέ) αποτελούσε, άλλωστε, προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης.

Μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% σχεδιάζεται και για τα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, προκειμένου να τονωθεί ο τουρισμός ενώ αντίθετα δεν φαίνεται να προχωρούν σενάρια για μείωση του ΦΠΑ στις διανυκτερεύσεις από το 13% στο 6%.

Οι αποφάσεις της κυβέρνησης αναμένεται να ανακοινωθούν εντός των επομένων ημερών, ίσως και έως το τέλος της εβδομάδας.