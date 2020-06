Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: οι βιοδείκτες που δείχνουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου για ασθενείς

Η ανακάλυψη από Κινέζους επιστήμονες, με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης κιαι η χρησιμότητα της για τους ειδικούς.

Κινέζοι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι βρήκαν, με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (μηχανικής μάθησης), τρεις βιοδείκτες του αίματος που μπορούν να προβλέψουν τον κίνδυνο θανάτου ενός ασθενούς με Covid-19. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν βιοδείκτες που να μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία πρόβλεψης για τον κίνδυνο θανάτου των ασθενών που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό SARS-CoV-2.

Οι τρεις αυτοί βιοδείκτες είναι τα επίπεδα της γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH), των λεμφοκυττάρων και της C-πρωτεΐνης υψηλής ευαισθησίας (hs-CRP). Από κοινού αυτοί οι τρεις δείκτες μπορούν να προβλέψουν την πιθανότητα θανάτου των ασθενών τουλάχιστον δέκα μέρες πριν, με ακρίβεια άνω του 90%.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τους Σουσένγκ Λι και Χούι Σου του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Χουαντσόνγκ της Γουχάν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό τεχνητής νοημοσύνης «Nature Machine Intelligence», ανέλυσαν δείγματα αίματος από 485 ασθενείς με Covid-19 στο νοσοκομείο Τονγκτζί της Γουχάν, του επικέντρου της πανδημίας, από τους οποίους οι 174 πέθαναν.

Με τη βοήθεια μαθηματικής μοντελοποίησης και αλγόριθμων μηχανικής μάθησης, οι Κινέζοι επιστήμονες κατάφεραν να εντοπίσουν τους τρεις κυριότερους βιοδείκτες που προβλέπουν τη θνητότητα των ασθενών, ξεχωρίζοντας έτσι τους ασθενείς που κινδυνεύουν άμεσα. Όπως ανέφεραν, το μοντέλο τους παρέχει ένα απλό κλινικό τεστ που επιτρέπει στους γιατρούς να συγκεκριμενοποιήσουν γρήγορα και με σχετική ακρίβεια τον κίνδυνο θανάτου κάθε ασθενούς. Μάλιστα, καθώς ολοένα περισσότερα κλινικά δεδομένα γίνονται διαθέσιμα, ευελπιστούν ότι το μοντέλο τους θα βελτιωθεί περαιτέρω.