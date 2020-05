Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: Σταδιακή άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις

Το τελευταίο 24ωρο αυξήθηκε ο ρυθμός μετάδοσης του ιού, ωστόσο μειώθηκε ο αριθμός των ασθενών που κατέληξαν.

153 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ανεβάζοντας σε 31.763 τον αριθμό των θυμάτων στη γειτονική μας χώρα.

Στο ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν 875 νέα κρούσματα, αυξάνοντας τον συνολικό απολογισμό τους σε 224.760. Μέχρι σήμερα, στην Ιταλία, 122.810 άνθρωποι που νόσησαν έχουν πλέον αναρρώσει.

775 ασθενείς νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και, συνολικά, 10.400 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 59.012 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του νέου κορονοϊού αυξήθηκε ελαφρά το τελευταίο 24ωρο, με 86 περισσότερα κρούσματα. Παρουσιάζει μείωση ο αριθμός των νεκρών: έχασαν την ζωή τους 89 λιγότεροι άνθρωποι σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Οι δε ιαθέντες είναι 2.417 λιγότεροι από χθες.

Οι ασθενείς στις ΜΕΘ, για 42η ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται. Παράλληλα, περιορίζεται και ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Στο μεταξύ, η ιταλική κυβέρνηση, μαζί με τους περιφερειάρχες, αποφάσισε ότι από την ερχόμενη Δευτέρα οι πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα στις Περιφέρειες στις οποίες ζουν, και από τις 3 Ιουνίου σε όλη την χώρα. Από την ίδια ημέρα, η Ιταλία θα επιτρέπει την έξοδο και την είσοδο στην επικράτειά της, των πολιτών όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να πρέπει να τεθούν σε καραντίνα.

Πολλοί επιστήμονες, τέλος, θεωρούν υπερβολικά μικρή την “απόσταση ασφαλείας” του ενός μέτρου, που ορίσθηκε από την κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε, για τους πελάτες καφέ, εστιατορίων, κομμωτηρίων και κουρείων, τα οποία θα μπορούν να ανοίξουν από την ερχόμενη Δευτέρα.