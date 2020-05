Κόσμος

Κορονοϊός: “πυρά” Ομπάμα σε Τραμπ για τη διαχείριση της κρίσης

«Πάνω απ’ όλα, αυτή η πανδημία έκανε να καταρρεύσει η ιδέα ότι πολλοί από όσους είναι υπεύθυνοι γνωρίζουν τι κάνουν», είπε ο πρώην πρόεδρος.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα απευθύνθηκε σε φοιτητές, κατά τη διάρκεια μιας εικονικής τελετής απονομής πτυχίων, σε μια σπάνια δημόσια παρέμβαση από την έναρξη της πανδημίας της Covid-19, όπου εμμέσως άσκησε κριτική στη διαχείριση της κρίσης από τον διάδοχό του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ένα συγχαρητήριο μήνυμα που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής για τους πτυχιούχους του δικτύου πανεπιστημίων (HBCU), ο Ομπάμα αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της πανδημίας:

«Πάνω απ’ όλα, αυτή η πανδημία έκανε να καταρρεύσει η ιδέα ότι πολλοί από όσους είναι υπεύθυνοι γνωρίζουν τι κάνουν», είπε ο πρώην πρόεδρος. «Πολλοί εξ αυτών δεν επιδιώκουν καν να προσποιηθούν ότι είναι υπεύθυνοι», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η υγειονομική κρίση αποκάλυψε τις ανισότητες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι Αφροαμερικανοί, ενώ διατύπωσε την αγανάκτησή του για τη δολοφονία, χωρίς να τον κατονομάζει, του 25χρονου Αμάντ Άρμπερι, που δολοφονήθηκε την 23η Φεβρουαρίου, την ώρα που έκανε τζόκινγκ στο Μπράνσγουικ, στη Τζόρτζια.

«Μια ασθένεια όπως αυτή έφερε στο φως τις υποβόσκουσες ανισότητες και το φορτίο που ιστορικά σηκώνουν οι κοινότητες των Αφροαμερικανών σε αυτή τη χώρα». «Το παρατηρούμε όταν ένας μαύρος άνδρας κάνει τζόκινγκ και κάποιοι άλλοι αποφασίζουν να τον σταματήσουν, να τον ανακρίνουν και να το σκοτώσουν πυροβολώντας τον, εάν δεν υποταχθεί στα ερωτήματά τους».