Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα περιμένει και φέτος επισκέπτες από τα Βαλκάνια

Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στην Σύνοδο Κορυφής της τετραμερούς διάσκεψης Ελλάδος - Βουλγαρίας - Ρουμανίας - Σερβίας. Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο.

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης στη Σύνοδο Κορυφής της τετραμερούς διάσκεψης Ελλάδος - Βουλγαρίας - Ρουμανίας - Σερβίας, με αντικείμενο την ανταλλαγή εμπειριών από την αντιμετώπιση του κορονοϊού και την εξεύρεση τρόπων διευκόλυνσης των διασυνοριακών ανταλλαγών, μεταφορών και μετακινήσεων.

Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι και φέτος η Ελλάδα περιμένει τους επισκέπτες από τις Βαλκανικές χώρες που μας τιμούν κάθε χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ομαλοποίηση του διασυνοριακού τουρισμού και των μεταφορών, τομείς που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση και αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την οικονομική ανάκαμψη των χωρών της περιοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αμοιβαία άρση των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί, γεγονός που θα διευκολύνει την επανάληψη των ταξιδιών επιχειρηματιών, εργαζομένων και τουριστών.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης από την πλευρά της κυβέρνησης ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού Ελένη Σουρανή, ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και ο καθηγητής παθολογίας - λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας.