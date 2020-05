Κόσμος

Σμύρνη: τραγούδια από τα τζαμιά αντί για κάλεσμα σε προσευχή (βίντεο)

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Τουρκία για όσα συμβαίνουν στη Σμύρνη καθώς για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στα τζαμιά αντί για κάλεσμα σε προσευχή ακούστηκαν... τραγούδια.