Υγεία - Περιβάλλον

Χατζηδάκης: Θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας, για να κλείσουν οι πληγές στο Μάτι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε πως θα τεθούν οι βάσεις για έναν νέο, βιώσιμο οικισμό στην πυρόπληκτη περιοχή.

«Να κλείσουν οι πληγές και να δημιουργηθεί μια πραγματικά καινούρια εικόνα στο Μάτι. Χωρίς τις παθογένειες και τους κινδύνους του παρελθόντος». Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Χωροταξίας, Θύμιο Μπακογιάννη.

Όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός, «προχωρεί με ταχύτητα το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης», το οποίο μάλιστα πρόκειται να «τεθεί σε διαβούλευση μέσα στον Ιούνιο». «Εκτός βέβαια από την ταχύτητα μας ενδιαφέρει και η ποιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, «στον περιβαλλοντικό νόμο αντιμετωπίσαμε επίσης, με ειδική διάταξη, διάφορα ζητήματα δασικής φύσης για το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι», ενώ επεσήμανε ότι «δεν θα ξεχάσουμε, τα πιο δύσκολα είναι η αλήθεια, ζητήματα του Προβάλινθου και της Αμπελούπολης».

Ειδικότερα, όπως τόνισε, «έχει υιοθετηθεί ακόμα ειδική ρύθμιση για τον αμίαντο, ενώ συνεχίζεται κανονικά η αποκομιδή ξερών κλαδιών στους ειδικούς χώρους που έχουν οριστεί».

«Είναι δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού, αλλά και όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, ότι θα τεθούν οι βάσεις για ένα νέο, βιώσιμο οικισμό στο Μάτι. Υπάρχουν σίγουρα πολλές δυσκολίες και εμπόδια, αλλά θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας», ξεκαθάρισε ο κ. Χατζηδάκης.