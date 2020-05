Κοινωνία

Οι καταναλωτές “υιοθετούν” τις συνήθειες που έφερε ο κορονοϊός

Με μάσκες και γάντια συνεχίζουν να ψωνίζουν οι Έλληνες.

Οι Έλληνες καταναλωτές φαίνεται ότι θα διατηρήσουν και το επόμενο δίμηνο την αγοραστική συμπεριφορά και τις συνήθεις που υιοθέτησαν λόγω της εμφάνισης του κορονοϊού, όπως προκύπτει από την έρευνα καταναλωτών που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών), με δείγμα 1.050 ατόμων τον Μάιο 2020.

Ειδικότερα, από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι μόλις το 38% του κοινού έχει σταματήσει να φοράει γάντια μίας χρήσης κατά την επίσκεψή του στα καταστήματα, το 11% θα σταματήσει άμεσα και το 13% μέσα στο 2020. Ένας στους 3 θα συνεχίσει να φοράει γάντια και το επόμενο έτος.

Τα ποσοστά για τις μάσκες είναι ακόμα μεγαλύτερα. Μόλις το 28% έχει σταματήσει να φοράει μάσκα στα καταστήματα, το 15% θα σταματήσει άμεσα και το 16% μέσα στο 2020. Το υπόλοιπο 41% θα σταματήσει αργότερα.

Μεγάλη διείσδυση στην καθημερινότητα καταγράφεται για τα αντισηπτικά, με το 30% του κοινού να δηλώνει ότι δεν θα σταματήσει ποτέ να κουβαλάει μαζί του αντισηπτικά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι 4 στους 10 θα διατηρήσουν την τάση της αποφυγής εξόδου από το σπίτι ακόμα και το επόμενο έτος, ενδεικτικό της αίσθησης κινδύνου που υπάρχει ακόμα και σήμερα.

Όσον αφορά την αγορά της εστίασης που ξεκίνησε την λειτουργία της στις 25 Μαΐου, το 33% ή 1 στους 3 θα ξεκινήσει άμεσα την συνήθεια του φαγητού σε εστιατόριο-ταβέρνα, ενώ 17% αργότερα μέστο στον χρόνο. Ένας στους 2 όμως δεν θα επιστρέψει στην οργανωμένη εστίαση μέσα στο 2020

Ενδιαφέροντα ευρήματα καταγράφονται σε σχέση με τις προβλέψεις των καταναλωτών σε σχέση με τις διακοπές. Ένας στους 4 καταναλωτές (24%) δηλώνει ότι θα κάνει διακοπές όπως έκανε κάθε χρόνο. Ποσοστό 17% αναφέρει ότι θα κάνει διακοπές, αλλά πιο περιορισμένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το 27% δεν θα κάνει διακοπές φέτος, ενώ ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 32% (1 στους 3) δεν γνωρίζει ακόμα τι θα κάνει.

Η πλειοψηφία σε ποσοστό 37% εκτιμά ότι θα έχει τη δυνατότητα να κάνει διακοπές τον Αύγουστο, το 16% νωρίτερα από τον Ιούλιο και το 15% αργότερα μετά το καλοκαίρι μέσα στο 2020. Το 30% θεωρεί ότι δεν θα μπορέσει φέτος να κάνει διακοπές, ενώ ένα 8% θεωρεί ότι δεν θα μπορέσει κάνει διακοπές ούτε το 2021.