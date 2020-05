Πολιτική

Σακελλαροπούλου: η Θράκη παράδειγμα ισονομίας και ισοπολιτείας

Οι προκαταλήψεις δεν βοήθησαν ποτέ ούτε μπορούν να βοηθήσουν τώρα, τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την επίσκεψή της στην Ξάνθη.

«Η Ξάνθη, η Θράκη γενικότερα, υπήρξε και πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί παράδειγμα ισονομίας και ισοπολιτείας. Μια γέφυρα φιλίας, ένας τόπος πολυπολιτισμικός, όπου συμπολίτες μας με διαφορετικές θρησκείες συνυπάρχουν ειρηνικά και συνεργάζονται για την κοινή πρόοδο», επισήμανε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά την αντιφώνησή της στην τελετή ανακήρυξής της σε επίτιμη δημότισσα Ξάνθης.

«Οι προκαταλήψεις δεν βοήθησαν ποτέ ούτε μπορούν να βοηθήσουν τώρα που οι σύγχρονες κοινές προκλήσεις, όπως αυτές των επιδημιών, του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος και της κλιματικής αλλαγής ξεπερνούν σύνορα και ηπείρους. Προκλήσεις τόσο μεγάλες, ώστε μόνο με διεθνή συνεργασία σε επιστημονικό, πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο μπορούν να αντιμετωπισθούν, όπως ολοκάθαρα φάνηκε στην πανδημία», τόνισε η κ. Σακελλαροπούλου.

Ο δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης της απένειμε το χρυσό Μετάλλιο της πόλης και παίρνοντας τον λόγο, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε το γεγονός ότι κατάγεται από την περιοχή, λέγοντας: «Αποτελεί για μένα μεγάλη χαρά, τιμή και συγκίνηση το ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας, στην Ξάνθη. Όλοι γνωρίζετε την αγάπη μου για τη Θράκη, τους ιδιαίτερους δεσμούς μου με την περιοχή αυτή. Έχω ρίζες από εδώ, έχω γευθεί τη ζεστασιά των Θρακιωτών, διατηρώ φιλίες και αξέχαστες αναμνήσεις».

Ακολούθως αναφέρθηκε στην πανδημία του κορονοϊού και υπογράμμισε: «Η πανδημία του κορονοϊού, που αναστάτωσε τις ζωές όλων μας, ανέτρεψε και τα δικά μου σχέδια να είμαι κοντά σας νωρίτερα. Ποτέ ξανά στην πρόσφατη παγκόσμια ιστορία δεν θρηνήσαμε τόσες χιλιάδες θύματα σε περίοδο ειρήνης και έναν τέτοιου μεγέθους περιορισμό της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η χώρα μας, που δεν θα μπορούσε δυστυχώς να αποτελέσει εξαίρεση, βίωσε και αυτή δυσκολίες και ανθρώπινες απώλειες. Συγκριτικά ωστόσο με άλλες χώρες, αντιμετώπισε με εξαιρετική επιτυχία τον ιό και ανέκοψε την επέλασή του. Αξιοθαύμαστη ωριμότητα και βαθύ αίσθημα ευθύνης επέδειξε και η κοινωνία της Ξάνθης. Οφείλω συνολικά να συγχαρώ τους Έλληνες πολίτες της Θράκης -χριστιανούς και μουσουλμάνους- τόσο για τη στάση τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας όσο και για την ψυχραιμία και νηφαλιότητα που επέδειξαν στην πρόσφατη ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσε η επιθετική συμπεριφορά των γειτόνων μας στα σύνορα του Έβρου».

Για τη σημερινή της επίσκεψη στην Ξάνθη, μετά την άρση της απαγόρευσης των μετακινήσεων, είπε ότι σηματοδοτεί τη νέα αρχή. «Η κρίση του κορονοϊού είναι μια οδυνηρή εμπειρία, με βαρύ κόστος για την κοινωνία και την οικονομία. Αλλάζει τη ζωή και τις συνήθειές μας, σε ορισμένες μάλιστα εκφάνσεις της με διαρκέστερο τρόπο. Μας αναγκάζει σε έναν τρόπο ζωής, που οι συνέπειές του δεν είναι ακόμη δυνατόν να εκτιμηθούν», είπε και πρόσθεσε: «Εκτός όμως από τις αρνητικές συνέπειες, υπάρχουν και θετικές. Εξοικειωθήκαμε με τη χρήση των ψηφιακών μέσων, συνειδητοποιήσαμε πόση σημασία έχουν οι κοινωνικές δομές, το εθνικό σύστημα υγείας, η δημόσια υγιεινή και πρόληψη. Ιδίως τονώθηκε το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης, με την ανιδιοτελή και συγκινητική προσφορά τόσων και τόσων συνανθρώπων μας, στους τομείς της υγείας, των μεταφορών, της ασφάλειας, της τροφοδοσίας και τόσων άλλων, που, αν παρέλυαν, οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές για όλους μας. Πρόκειται για θετικά κεκτημένα, που μας γεννούν αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για το μέλλον».

Ειδικότερα για την Ξάνθη και τη Θράκη επισήμανε: «Η γεωγραφική θέση και ο διασυνοριακός χαρακτήρας της είναι τα μεγάλα της πλεονεκτήματα. Αν αξιοποιηθούν σωστά, η Θράκη μπορεί να αναλάβει ξανά τον ρόλο που για αιώνες διαδραμάτιζε ως πέρασμα, γέφυρα και σταθμός στη διασταύρωση σημαντικών χερσαίων και θαλάσσιων δρόμων, όπου μετακινούνταν άνθρωποι, ιδέες και εμπορεύματα και συνυπήρχαν ειρηνικά διαφορετικοί πολιτισμοί. Για τον λόγο αυτόν, αποτελεί εθνική προτεραιότητα στο σχέδιο ανάπτυξης της χώρας να περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο για τη Θράκη. Ένα κεφάλαιο που θα αξιοποιεί την γεωγραφική θέση, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τα πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού».

Αναφέρθηκε δε, στις δυνατότητες και τις προοπτικές της Θράκης και σημείωσε: «Ήδη στη Θράκη λειτουργεί ένας δυναμικός αγροτικός τομέας, όπως και ιδιαίτερα εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές βιομηχανικές επιχειρήσεις. Και οι δύο μπορούν να αντλήσουν σημαντικά πλεονεκτήματα από τις καινοτομίες που συντελούνται στην ψηφιακή γεωργία, την επέκταση της ψηφιοποίησης στη βιομηχανική παραγωγή, στις μεταφορές, στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η γεωργία ακριβείας, η αξιοποίηση δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και ποιότητας του προϊόντος, απαιτεί ένα άλμα εκπαίδευσης, κατάρτισης και δεξιοτήτων από τον σύγχρονο αγρότη και τη σύγχρονη αγρότισσα, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε πιο ευνοϊκές παραγωγικές συνθήκες και καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα πράγματα αλλάζουν ταχύτατα στον αγροτοδιατροφικό τομέα, όπου έχει σημασία να αξιοποιηθεί η ζήτηση για βιολογική/οργανική γεωργία, προϊόντα ονομασίας προέλευσης κλπ.

Όσον αφορά τη βιομηχανία, είναι ευρύτατο το φάσμα εφαρμογών της ψηφιοποίησης, που θα μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα και θα διευρύνουν τις παραγωγικές δυνατότητες. Η ψηφιοποίηση μπορεί επίσης να παίξει ενισχυτικό ρόλο και σε άλλους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα στην ανάπτυξη του ψηφιακού τουρισμού, ως μεθόδου ανάδειξης των φυσικών και πολιτιστικών θησαυρών της περιφέρειας της Θράκης σε παγκόσμια ακροατήρια. Η δεύτερη "επανάσταση" που συντελείται σήμερα στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Πράσινη βιώσιμη Ανάπτυξη, με αίτημα τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η περιβαλλοντική διάσταση θα είναι πλέον κυρίαρχο χαρακτηριστικό στην οικονομική δραστηριότητα και όσο νωρίτερα προσαρμοστούμε σε αυτή και την ενσωματώσουμε τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη που θα αποκομίσουμε. Όλα αυτά συναρτώνται με εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά με το δραστήριο εκπαιδευτικό δυναμικό τους.

Ενθάρρυνση, χρειάζεται, λοιπόν, πίστη και όραμα. Όλοι έχουν τη θέση τους σ' αυτήν την προσπάθεια, κανείς δεν περισσεύει. Σε τούτη την πορεία προς τα εμπρός σημαντικό ρόλο πρέπει και μπορούν να παίξουν οι γυναίκες. Η εφευρετικότητα και η εργατικότητά τους, η ευαισθησία και η φαντασία τους θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στην παραγωγική αναγέννηση της Θράκης. Ας μην ξεχνάμε ότι η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη συνιστά και μια ισχυρή θωράκιση της ακριτικής Θράκης απέναντι σε οποιαδήποτε εξωτερική απειλή. Κι η Θράκη μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη προς όφελος όλης της χώρας».

Κλείνοντας, δε, την ομιλία της, η κ. Σακελλαροπούλου τόνισε: «Ηρθα στη Θράκη για να αντλήσω δύναμη από εσάς, όπως έκανα από παιδί. Και η παρουσία σας εδώ, το χαμόγελο, το μεράκι και η αισιοδοξία σας, μου δίνει αυτή τη δύναμη. Βρίσκομαι εδώ σε μια εποχή κρίσιμη για τον τόπο και πιστεύω βαθιά πως όταν η Πατρίδα μας αντιμετωπίζει ενωμένη τις προκλήσεις είναι ικανή για το καλύτερο. Οφείλουμε όλοι να συνδράμουμε για την επαναφορά του τόπου σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Να ανορθώσουμε το ηθικό μας, να απαλύνουμε τις πληγές μας, και να εργαστούμε για ένα καλύτερο μέλλον. Μπορούμε, μας αξίζει, είμαι σίγουρη ότι θα το πετύχουμε».

Μετά την τελετή, η κ. Σακελλαροπούλου περπάτησε στο κέντρο της πόλης και συνομίλησε με κατοίκους που την υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα. Το πρωί, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο. Την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Θεόδωρος Καράογλου.