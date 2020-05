Οικονομία

Ο ΑΝΤ1 στη Σίφνο που προετοιμάζεται να υποδεχθεί επισκέπτες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία των επιχειρηματιών και των κατοίκων της Σίφνου για την «κουτσουρεμένη» τουριστική σεζόν. Ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει τις ομορφιές της.