Οικονομία

Κορονοϊός – Άρση μέτρων: Ποιες επιχειρήσεις ανοίγουν τις επόμενες ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης. Ποιες επιχειρήσεις ανοίγουν και οι κανόνες λειτουργίας.

Tις δραστηριότητες και τους κανόνες λειτουργίας των οικονομικών φορέων που επανεκκινούν κατά τα τελικά στάδια επαναφοράς της οικονομικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα στις 6, 8, 15 και 29 Ιουνίου καθώς και την 1η Ιουλίου, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης για τη σταδιακή αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων και την επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένους ΚΑΔ της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, από το Σάββατο 6 Ιουνίου επιτρέπεται :

η λειτουργία της εστίασης σε εσωτερικούς χώρους

η λειτουργία των εστιατορίων στα ξενοδοχεία

η παροχή γευμάτων και ποτών από κυλικείο

η παροχή γευμάτων και ποτών σε υπαίθριες εκδηλώσεις,

οι υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο, και

οι υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος.

Την Δευτέρα 8 Ιουνίου, επανεκκινούν οι υπηρεσίες που παρέχονται:

από χορευτικό κέντρο

από άλλα καταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο

από καφενείο, με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια

από κέντρο διασκέδασης-καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ

από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (ίντερνετ καφέ)

από κέντρο διασκέδασης-καφωδείο

από κέντρο διασκέδασης-μπουάτ και

από κέντρο διασκέδασης ντισκοτέκ

Επίσης, επανεκκινούν οι υπηρεσίες:

τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα

εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών

εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών με κερματοδέκτη, και

ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (χωρίς όμως εκδηλώσεις).

Την Δευτέρα 15 Ιουνίου επαναλειτουργούν:

τα καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής και εποχικής λειτουργίας

οι υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες

οι υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες

οι δραστηριότητες μουσείων

η λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

οι εγκαταστάσεις γυμναστικής

οι δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

οι υπόλοιπες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

οι υπηρεσίες σωματικής ευεξίας

οι υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών

οι υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών και

οι υπηρεσίες σάουνας, σπα και ατμόλουτρων.

Την Δευτέρα 29 Ιουνίου επαναλειτουργούν οι χώροι κατασκήνωσης που φιλοξενούν παιδιά

και τέλος την Τετάρτη 1 Ιουλίου επανεκκινούν οι δραστηριότητες με αντικείμενο:

την οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

την πραγματοποίηση οποιασδήποτε παράστασης με παρουσία κοινού δηλαδή συναυλίας και καλλιτεχνικής εκδήλωσης, καθώς και

οι υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων.

Στο σημείο αυτό αναφέρουμε τις δραστηριότητες που δεν έχει προσδιοριστεί χρονικά η επανεκκίνηση τους και είναι οι εξής:

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία).

Οι Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (σε κλειστούς χώρους)

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

Οι Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού.

Οι Υπηρεσίες καζίνου.

Οι Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης.

Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού η φαγητού).

Όλοι οι οικονομικοί φορείς επαναλειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας.

Σήμερα, σας αναφέρουμε τους κανόνες λειτουργίας των δραστηριοτήτων που επανεκκινούν στις 6 και 8 Ιουνίου. Οι κανόνες λειτουργίας των υπολοίπων δραστηριοτήτων του 6ου και του 7ου σταδίου που επανεκκινούν στις 15 και 29 Ιουνίου, καθώς και την 1η Ιουλίου, θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα.

Για την λειτουργία των εσωτερικών χώρων εστίασης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που επαναλειτουργούν, ισχύουν τα εξής:

Ορίζεται μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών σύμφωνα με τη σχέση του ενός (1) πελάτη ανά 2,20 τ.μ. συνολικής αδειοδοτούμενης επιφάνειας.

Παραμένει σε ισχύ η διάταξη για την λειτουργία των υπαιθρίων και ημιυπαιθρίων χώρων

Καθορίζεται ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με την διάταξη των καθισμάτων από 0,90 μ. έως 1,80 μ.

Όταν η διάθεση των γευμάτων γίνεται με τη διαδικασία του μπουφέ, τότε πραγματοποιείται από υπαλλήλους-σερβιτόρους της επιχείρησης, χωρίς να έρχεται σε επαφή ο πελάτης με τα σκεύη σερβιρίσματος και μεταξύ των προσφερόμενων γευμάτων και των καταναλωτών τοποθετείται διαφανές πέτασμα

Η απόσταση μεταξύ των εξυπηρετούμενων στον μπουφέ ορίζεται τα 1,5 μέτρα.

Συστήνεται όπου δύναται, να προσφέρονται έτοιμοι συνδυασμοί προϊόντων.

Τα κέντρα διασκέδασης λειτουργούν με τους κανόνες λειτουργίας της εστίασης όπως ισχύουν για υπαίθριους ημιυπαίθριους και εσωτερικούς χώρους και επιπροσθέτως

Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των κέντρων διασκέδασης απαγορεύεται η χρήση των μπαρ ως χώρου παραμονής των πελατών.

Για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και ίντερνετ καφέ ισχύει, η σχέση ατόμων όπως ορίζεται για τον εσωτερικό χώρο της εστίασης δηλαδή ένας πελάτης ανά 2,2τμ και επιπροσθέτως θα πρέπει να τοποθετείται πέτασμα μεταξύ των θέσεων των παικτών.

Στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφέρονται όλοι οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, δηλαδή οι ΚΑΔ, που αντιστοιχούν στους οικονομικούς φορείς που προαναφέρθηκαν. Επίσης, στο δελτίο τύπου αναλύονται και εξειδικεύονται όλοι οι κανόνες λειτουργίας και παραδείγματα εφαρμογής αυτών.

Τέλος, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των παραλιών, λειτουργούν ως προς την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στην εστίαση.

Επίσης, σ’ αυτούς τους χώρους επιτρέπεται:

η πώληση αλκοόλ

η αναμετάδοση μουσικής και

η παρασκευή φαγητού.

Συστήνεται η αποφυγή διοργάνωσης εκδηλώσεων που μπορούν να προκαλέσουν συνάθροιση κοινού και συνωστισμό.

Συνολικά, στο 6ο και το 7ο στάδιο επανεκκίνησης της οικονομίας από τις 6 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου, επιστρέφουν στην εργασία τους 89.000 εργαζόμενοι δηλαδή το 13% των εργαζομένων που είχαν τεθεί σε αναστολή με κρατική εντολή και επαναλειτουργούν 63.000 επιχειρήσεις δηλαδή το 24% των επιχειρήσεων που είχαν τεθεί σε αναστολή

Στην συνέχεια ο Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε:

«Με την ολοκλήρωση των σταδίων επανεκκίνησης την 1 Ιουλίου θα έχουν επανέλθει στην εργασία τους 670.000 εργαζόμενοι δηλαδή το 97% των εργαζομένων που είχαν τεθεί σε αναστολή με κρατική εντολή και θα έχουν επαναλειτουργήσει 249.000 επιχειρήσεις δηλαδή το 95% του συνόλου των επιχειρήσεων που είχαν τεθεί σε αναστολή.

Με τα τελικά στάδια επαναλειτουργίας των οικονομικών φορέων, ολοκληρώνεται με ελάχιστες εξαιρέσεις η επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι προηγούμενο επανεκκίνησης μετά από υγειονομική κρίση δεν έχει ξαναϋπάρξει στη σύγχρονη ιστορία και επομένως κάθε βήμα μελετήθηκε για πρώτη φορά.

Όλα τα στάδια επανέναρξης όπως ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά στις 28 Απριλίου, ήταν πολύ καλά μελετημένα. Από τα μέχρι στιγμής αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα κρίνεται ότι, οι κανόνες λειτουργίας φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και τηρούνται με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Όπως είχαμε πει από την αρχή, προτεραιότητά μας σε κάθε βήμα είναι να εξετάζαμε το αποτύπωμα του στη δημόσια υγεία και να επεμβαίνουμε διαρκώς στον σχεδιασμό των κανόνων.

Η συνεργασία μας με την πολιτική προστασία και την ειδική επιτροπή των επιστημόνων είναι άψογη.

Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους εργαζόμενους στη δημόσια διοίκηση που καθημερινά μοχθούν και υπερβαίνουν τις δυνάμεις τους για να εξυπηρετούν αμέσως όλους τους συμπολίτες μας. Επίσης τις υπηρεσίες για την ταχύτατη επίλυση των διαδικαστικών ζητημάτων καθώς και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι καθ όλο το 24ωρο και για 7 ημέρες την εβδομάδα επιτηρούν την εφαρμογή των μέτρων με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις.

Ας μην ξεγελιόμαστε όμως, η υγειονομική κρίση δεν έχει περάσει.

Κάθε μας κίνηση πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτική. Ακολουθούμε πιστά τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας καθώς και τα πρωτόκολλα υγιεινής.

Μετά το «Μένουμε σπίτι» πήγαμε στο «Μένουμε ασφαλείς».

Ανοίξαμε έτσι, την πόρτα της ευθύνης και ξεκινήσαμε. Έχοντας πάντα ως αφετηρία την διασφάλιση της δημόσιας υγείας συνεχίζουμε τον δύσκολο ανηφορικό δρόμο της επιστροφής στην κανονικότητα.

Η ατομική ευθύνη που επιδείξαμε από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, βάζοντας το εμείς μπροστά από το εγώ , μάς οδήγησε στην ασφαλή ζώνη της επανεκκίνησης της οικονομίας μας.

Ο δρόμος, όπως είπαμε, παραμένει ανηφορικός , αλλά … έχουμε αποδείξει ότι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά.

Όπως βαδίσαμε μέχρι σήμερα, θα συνεχίσουμε.

Μπορούμε και θα κατορθώσουμε να επιστρέψουμε γρήγορα στην κανονικότητα και από εκεί στην επιτάχυνση της οικονομίας μας».

Αναλυτικά: