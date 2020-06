Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Κόβει κάθε δίαυλο επικοινωνίας με τη Νότια Κορέα

Η Πιονγκγιάνγκ κατηγορεί τη Σεούλ για προδοτική συμπεριφορά και υπογραμμίζει πως την αντιμετωπίζει πλέον ως… εχθρό.

Η Βόρεια Κορέα έκανε σαφές σήμερα ότι κόβει όλες τις γραμμές άμεσης επικοινωνίας με τη Νότια Κορέα, ενόψει της διακοπής όλων των επαφών με τη Σεούλ ανεξαιρέτως, μέσω του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων KCNA.

Για μέρες, η Πιονγκγιάνγκ καταφέρεται εναντίον της Σεούλ, απειλεί να κλείσει το γραφείο σύνδεσης των δύο χωρών και να αναστείλει άλλες κοινές πρωτοβουλίες αν οι νοτιοκορεάτικες αρχές δεν εμποδίσουν αποστάτες να στέλνουν φυλλάδια και προπαγανδιστικό υλικό στη βορειοκορεάτικη επικράτεια.

Κορυφαία στελέχη των μηχανισμών εξουσίας στη Βόρεια Κορέα, ανάμεσά τους η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν, η Κιμ Γιο Γιονγκ, κι ο Κιμ Γιονγκ Τσολ, αντιπρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος Κόμματος Εργατών της Κορέας, κρίνουν πως «η δουλειά όσον αφορά τη Νότια Κορέα πρέπει να μετατραπεί σε έργο εναντίον ενός εχθρού», σύμφωνα με το KCNA.

Το πρώτο βήμα είναι ότι το μεσημέρι (τοπική ώρα), η Βόρεια Κορέα «θα κόψει όλες» τις γραμμές άμεσης επικοινωνίας στο γραφείο σύνδεσης των δύο χωρών, στα στρατιωτικά επιτελεία και στα γραφεία των ηγετών των δύο κρατών, μεταξύ άλλων, ανέφερε το πρακτορείο.

Η εξέλιξη καταφέρνει βαρύ χτύπημα στην διαδικασία αποκλιμάκωσης της έντασης και αναθέρμανσης των σχέσεων που εκτυλισσόταν τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Η Βόρεια και η Νότια Κορέα από τεχνική άποψη παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση, αφού ο Πόλεμος της Κορέας (1950-1953) τερματίστηκε με ανακωχή κι όχι με την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης.

Ο λαός της Βόρειας Κορέας έχει «εξοργιστεί από την προδοτική και πανούργα συμπεριφορά των αρχών της Νότιας Κορέας, με τις οποίες έχουμε ακόμα πολλούς λογαριασμούς να ξεκαθαρίσουμε», μετέδωσε το KCNA.

Μεταξύ άλλων, η Πιονγκγιάνγκ κατηγορεί τη Σεούλ πως επιτρέπει ανεύθυνα σε βορειοκορεάτες αποστάτες να προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του βορειοκορεάτη ηγέτη.

«Αυτή είναι ένδειξη εχθρότητας προς όλο τον λαό μας», σύμφωνα με το KCNA. «Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ανάγκη να καθόμαστε να συζητάμε πρόσωπο με πρόσωπο με τις αρχές της Νότιας Κορέας» ότι «δεν υπάρχει κανένα ζήτημα να συζητήσουμε», καθώς το μόνο που κάνουν είναι «να προκαλούν την απογοήτευσή μας».