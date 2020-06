Κοινωνία

Εμπρησμός δύο ΑΤΜ στο Χαλάνδρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε δύο ΑΤΜ τα ξημερώματα μέσα σε λίγα λεπτά!

Στο στόχαστρο εμπρηστών έπεσαν τα ξημερώματα δύο ΑΤΜ στο Χαλάνδρι

Λίγο πριν τις 3:00 το πρωί άγνωστοι έριξαν εύφλεκτο υλικό σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών στην πρόσοψη του Δημαρχείου της περιοχής στη συμβολή των οδών Αγίου Γεωργίου και Αριστείδου. Αποτέλεσμα ήταν να καταστραφεί ολοσχερώς.

Μέσα σε λίγα λεπτά, πιθανότατα οι ίδιοι δράστες, έβαλαν φωτιά με τον ίδιο τρόπο σε άλλο ΑΤΜ επί της οδού Αγίας Παρασκευής, μόλις λίγα μέτρα μακριά από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Στόχος των εμπρηστών δεν ήταν να αποσπάσουν χρήματα, αλλά να καταστρέψουν τα δύο ΑΤΜ, όπως και έκαναν.