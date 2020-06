Οικονομία

ΥΠΑ: κατακόρυφη πτώση της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια τον Μάιο

Οι αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό κατέγραψαν μείωση μεγαλύτερη από 99% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Κατακόρυφη πτώση σημείωσε η επιβατική κίνηση σε όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδας λόγω της πανδημίας Covid-19.

Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε τα 5.6 εκατομμύρια παρουσιάζοντας πτώση 65,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν διακινηθεί 16.3 εκατομμύρια επιβάτες. Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 69.853, από τις οποίες 42.793 ήταν εσωτερικού και 27.060 εξωτερικού, παρουσιάζοντας πτώση 52,7 %, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 147.662 πτήσεις.

Αναλύοντας τα αεροπορικά δεδομένα για τον Μάιο του 2020 προκύπτει ότι διακινήθηκαν στα αεροδρόμια της χώρας μόλις 160.714 επιβάτες, μείωση 97,3% σε σχέση με το 2019 όπου είχαν διακινηθεί 5.868.304 επιβάτες. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων ανήλθε στις 6.116 με πτώση 87,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 48.498 πτήσεις.

Οι αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν 14.217 καταγράφοντας μείωση 99,4% σε σχέση με το 2019, όπου είχαν αφιχθεί 2.356.989 επιβάτες.

Όπως αποτυπώνεται στα στατιστικά στοιχεία όλα τα αεροδρόμια καταγράφουν κατακόρυφη πτώση κίνησης λόγω των περιορισμών μετακινήσεων που έχουν επιβληθεί στην Ευρώπη, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο για την προστασία πολιτών και επιβατών από την εξάπλωση του Covid-19.