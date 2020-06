Οικονομία

Το πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους” παρουσίασε ο Χάρης Θεοχάρης (βίντεο)

Τις εξειδικευμένες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Τουρισμού ανέλυσε, από τη Σαντορίνη, ο κ. Θεοχάρης.

Συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της τουριστικής σεζόν παραχώρησε από τη Σαντορίνη ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης.

Ο Χάρης Θεοχάρης προχώρησε σε εξειδίκευση των δράσεων για την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού, σε συνέχεια των ανακοινώσεων που έκανε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά ο Υπουργός Τουρισμού ανέφερε:

«Αυτό το Σαββατοκύριακο επανεκκινούμε το ελληνικό καλοκαίρι, τον ελληνικό τουρισμό. Βάζουμε και πάλι μπροστά την πιο σημαντική παραγωγική μηχανή της χώρας. Δίνουμε τέλος με μεθοδικό και πειστικό τρόπο, στην αγωνία των 700 χιλιάδων εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο. Δίνουμε έμπρακτα και με συγκεκριμένα μέτρα απαντήσεις στην αγωνία χιλιάδων επιχειρήσεων και επιχειρηματιών. Κυρίως όμως δίνουμε πίσω σε εκατομμύρια τουρίστες το δικαίωμα στο ελληνικό καλοκαίρι. Το δικαίωμα στο όνειρο μιας καλύτερης ζωής και την ευκαιρία να ζήσουν όλοι, οι ξένοι αλλά και οι συμπατριώτες μας αυτή τη μοναδική ελληνική εμπειρία.

Κανείς από εμάς δεν είχε βιώσει στο παρελθόν κάποια δοκιμασία παρόμοια με αυτήν της πανδημίας. Επομένως κανείς από εμάς ποτέ πριν δεν είχε βρεθεί ενώπιον της ευθύνης να «γυρίσει το κλειδί» όπως λέμε, στην εθνική τουριστική μηχανή. Τονίζω το «εθνική» διότι περί αυτού πρόκειται: Από εδώ, από την υπέροχη και ονειρική Σαντορίνη, ο ελληνικός λαός περιμένει το σύνθημα της επιστροφή στην κανονικότητα.

Την Παρασκευή, από κοινού με τον υπουργό Υγείας και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, παρουσιάσαμε αναλυτικά το σχέδιο ασφαλούς ανοίγματος του ελληνικού τουρισμού. Καταστήσαμε σαφές ότι τίποτα δεν έχει αφεθεί στην τύχη και ότι η απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και κάθε αρμόδια κρατική υπηρεσία είναι η ασφάλεια. Η προστασία της υγείας και της ζωής τουριστών και εργαζομένων είναι στα χέρια μας. Και τη φροντίζουμε με ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πλάνο.

Δε θα ήθελα να σας κουράσω με λεπτομέρειες του σχεδίου. Ας μου επιτραπεί όμως να επαναλάβω ότι ποτέ πριν δεν είχαν αξιοποιηθεί όλες οι διαθέσιμες δυνατότητες σε τέτοια έκταση. Προσλαμβάνουμε επιπλέον προσωπικό για τις δομές υγείας. Θέτουμε σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας ολόκληρο τον υγειονομικό μηχανισμό της χώρας. Διασυνδέουμε τα νησιά μας, ώστε να υπάρξει τάχιστη δυνατή αντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων. Δίνουμε τη μέγιστη έμφαση στα τεστ ανίχνευσης του ιού. Κινητοποιούμε και συντονίζουμε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, για τον κοινό μας στόχο, το κοινό μας καθήκον: Να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα, ενώ παραμένει ο πιο ελκυστικός τουριστικός της Μεσογείου, είναι και μία από τις πλέον ασφαλείς χώρες στον κόσμο.

Ως προέκταση του γενικότερου πλάνου της κυβέρνησης, θα ήθελα σήμερα να σας παρουσιάσω τις κυριότερες από τις εξειδικευμένες πρωτοβουλίες που έχουμε σχεδιάσει στο υπουργείο Τουρισμού.

Συγκεκριμένα θα αναφερθώ

Στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ, μια άνευ προηγουμένου ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού. Στην εναλλακτική τουριστική καμπάνια «Plastic-FreeSantorini» η οποία υλοποιείται μέσω της σύμπραξης του Υπουργείου Τουρισμού με το Δήμο Σαντορίνης, αλλά και με ιδιωτικούς φορείς όπως η Lidl Hellas και το Ίδρυμα Λασκαρίδη. Το τρίτο, εξαιρετικά σημαντικό νέο στοιχείο είναι η ψηφιακή εφαρμογή VisitGreece, στην οποίαν έχουν επενδυθεί ατελείωτες εργατοώρες προκειμένου να γίνει ο απόλυτος οδηγός, ο πιο πλούσιος σε πληροφορίες και ο πλέον εύχρηστος για κάθε φιλοξενούμενο.

Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»: Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι, για πρώτη φορά, διατίθενται 30 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε 250.000 Έλληνες να απολαύσουν σχεδόν μία εβδομάδα διακοπών σε μια σειρά από πανέμορφους προορισμούς, σε όλη τη χώρα.

Με τον «Τουρισμό για Όλους» η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι το κύριο μέλημά της είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής του ελληνικού λαού, ιδιαίτερα σήμερα, μετά από την επώδυνη περιπέτεια της πανδημίας. Ποτέ πριν ο θεσμός του κοινωνικού τουρισμού δεν είχε ενισχυθεί με κρατική μέριμνα σε τέτοια έκταση και με ένα τόσο μεγάλο κονδύλι.

Βεβαίως, το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» έχει μια διττή στόχευση, καθώς εκτός από τους 250.000 δικαιούχους, αποσκοπεί στην τόνωση της τουριστικής κίνησης προς όφελος και των επιχειρήσεων του κλάδου. Διότι, μέσω της επιδοτούμενης διαμονής για ένα τόσο μεγάλο αριθμό φιλοξενούμενων, θα ενισχυθεί η ρευστότητα των τουριστικών επιχειρήσεων του κλάδου, με επιπλέον πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές οικονομίες. Και, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, κατ' αυτό τον τρόπο εν τέλει προστατεύονται πολλές θέσεις εργασίας.

Πολύ επιγραμματικά, ο «Τουρισμός για Όλους» απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο των Ελλήνων, εφόσον το 90% των πολιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα. Το κριτήριο είναι 16.000 ευρώ για ετήσιο ατομικό εισόδημα και από 28.000 για το οικογενειακό, συν την προσαύξηση 1.500 ευρώ ανά τέκνο.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι, κατ' αρχάς, εξάμηνη, από τις 15 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα παράτασης. Το σημαντικό είναι όμως ότι μέσω του «Τουρισμού για Όλους» θα επιτύχουμε την ομαλή επανεκκίνηση της τουριστικής κίνησης, αλλά και να επιτύχουμε έναν από τους πάγιους στόχους μας, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Επιδοτούμε κατά το ήμισυ του μισθώματος 4 διανυκτερεύσεις, φτάνοντας συνολικά στα 120 ευρώ ανά άτομο. Υπολογίζουμε ότι η υλοποίηση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» θα παρέχει εφέτος περίπου 1 εκατομμύριο διανυκτερεύσεις. Οι οποίες, με απόλυτα διαφανή, αδιάβλητο και δίκαιο τρόπο, θα κατανεμηθούν στους 250.000 δικαιούχους Έλληνες πολίτες με ηλεκτρονική κλήρωση. Οι αιτήσεις θα γίνονται από τους ενδιαφερόμενους πολύ απλά, μέσω του συστήματος Taxis.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», μάς κάνει πραγματικά υπερήφανους, αν μη τι άλλο διότι αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση ασκεί ουσιαστική κοινωνική πολιτική και δεν αναλώνεται σε μια λαϊκίστικη φιλολογία υποσχέσεων.

Εξίσου υπερήφανοι είμαστε όμως και για την επόμενη δράση που αρχίζει στο πλαίσιο της επανεκκίνησης του ελληνικού τουρισμού. Μιλώ για την εναλλακτική τουριστική καμπάνια «Plastic-FreeSantorini». Το υπουργείο Τουρισμού, σε στενή συνεργασία με το Δήμο Σαντορίνης αλλά και τη Lidl Ελλάς και το Ίδρυμα Λασκαρίδη, προβάλλουν σε όλο τον κόσμο τη Σαντορίνη ως «Το Πρώτο Νησί στο Αιγαίο Ελεύθερο Από Πλαστικό».

Η καμπάνια «Plastic-Free Santorini» απαντά στη σύγχρονη οικουμενική τάση της οικολογικής ευαισθησίας και την προστασίας του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα. Η LidlΕλλάς, στην πρώτη μεγάλη σύμπραξη με φορείς του ελληνικού δημοσίου, επενδύει 700.000 ευρώ για τις ανάγκες της καμπάνιας «Plastic-Free Santorini». Σε πρώτη φάση, η εκστρατεία περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένη επικοινωνία σε σημεία υψηλής τουριστικής κίνησης, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, επιβατικά πλοία κ.λπ. καθώς και στο διαδίκτυο.

Σε δεύτερη φάση, η πρωτοβουλία «Plastic-Free Santorini» περνά στην προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εδώ στη Σαντορίνη, καθώς και άμεσες παρεμβάσεις στις παραλίες, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λασκαρίδη, το οποίο έχει αναπτύξει συστηματική και εκτενή δράση για την προστασία ακτών σε όλη την Ελλάδα.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού από αύριο συμπίπτει με την έναρξη υλοποίησης της καμπάνιας «Plastic-Free Santorini». Και ελπίζουμε ότι η εφαρμογή της θα λειτουργήσει σαν πρότυπο, ώστε να ξεκινήσουμε ανάλογες δράσεις σε άλλα νησιά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Αν το «Plastic-Free Santorini» εναρμονίζεται με τις σύγχρονες τάσεις, η επόμενη πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού τοποθετείται απευθείας στην καρδιά της ψηφιακής εποχής. Αναφέρομαι στην εφαρμογή VisitGreece, το επίσημο applicationγια φορητές ηλεκτρονικές συσκευές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (E.O.T), με αποκλειστικούς χορηγούς τη Eurobankκαι τη Mastercard.

H εφαρμογή VisitGreece προσφέρει μοναδικές καινοτομίες σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ταξιδιωτική εφαρμογή. Αναφέρω επιγραμματικά τα βασικά στοιχεία λειτουργίας της:

Ερωτηματολόγιο προς τον ταξιδιώτη, ώστε να δημιουργηθεί ένα πλήρως εξατομικευμένο προφίλ. Δυνατότητα επικοινωνίας με τους ταξιδιώτες, μέσω προσωποποιημένων ειδοποιήσεων τύπου push notification, με βάση το προφίλ τους. Δυνατότητα αποστολής push notification αναλόγως της περιοχής στην οποία βρίσκεται κάθε φορά ο ταξιδιώτης. Είναι το λεγόμενο geolocation, η αυτόματη ανίχνευση γεωγραφικής θέσης μέσω δορυφόρου. Κατ' αυτό τον τρόπο, προτείνοντας δηλαδή συγκεκριμένα σημεία φιλοξενίας, εστίασης, αξιοθέατα κ.λπ. προωθούνται και επωφελούνται οι τοπικές επιχειρήσεις. Η εφαρμογή VisitGreece συνδέεται με την Mastercard Priceless cities, μια υπηρεσία η οποία προσφέρει στους ταξιδιώτες εκλεκτές και αποκλειστικές εμπειρίες. Στην εφαρμογή VisitGreece έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, ώστε να μπορούν οι ίδιες να διαχειρίζονται το περιεχόμενό τους και να το προσαρμόζουν ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Φυσικά, η εφαρμογή VisitGreece είναι πολύ-γλωσσική και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει κάθε είδους λειτουργικά πλεονεκτήματα στους τουρίστες και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι μεν ταξιδιώτες βρίσκουν στoVisitGreece, απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο ή στην ταμπλέτα, συγκεντρωμένα όλα όσα τους ενδιαφέρουν. Και μαζί με τις πληροφορίες, βρίσκουν επίσης προτάσεις για τους καλύτερους προορισμούς, ειδικά προσαρμοσμένες στις ατομικές τους προτιμήσεις.

Πολύ σημαντικό: Ο φιλοξενούμενος μέσω του VisitGreece μπορεί να ενημερώνεται για όλα όσα ισχύουν σχετικά με τον COVID-19 και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ώστε να νιώθει απολύτως ασφαλής στην οπουδήποτε στην Ελλάδα.

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, το VisitGreece παρέχει, εντελώς δωρεάν, έναν πολύτιμο δίαυλο προβολής. Με το κοινό των χρηστών της εφαρμογής να είναι στ' αλήθεια απέραντο, οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις διαφημίζονται σε ολόκληρη την υφήλιο. Και χωρίς το παραμικρό κόστος συμμετοχής.

Επιπλέον, το VisitGreece παρέχει στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να δημιουργήσουνπροωθητικές ενέργειες και να στοχεύσουν ακριβώς στις προτιμήσεις συγκεκριμένου κοινού, μέσω των εξατομικευμένων push notification.

Γενικά, θα έλεγα ότι η εφαρμογή VisitGreece είναι ένα ψηφιακό εργαλείο τελευταίας τεχνολογίας, εξαιρετικά πλούσιο σε περιεχόμενο, με κάθε είδους πληροφορίες, χάρτες, προτάσεις κ.λπ. Ως «Εργαλειοθήκη Διαχείρισης Προορισμού», Destination Management Toolkit, το VisitGreeceδιασυνδέει άμεσα εμπόρους και επισκέπτες. Και άρα συμβάλλει:

στην αύξηση της κίνησης στις τοπικές επιχειρήσεις

στη δημιουργία μιας συνολικής δεξαμενής δεδομένων CRM (Customer relationship Management), για όλους τους επισκέπτες. Όπως όλοι καταλαβαίνουν, μια βάση δεδομένων με τις προτιμήσεις εκατομμυρίων τουριστών, είναι πολύτιμη για την αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών του κλάδου αλλά ακόμη και της πολιτικής μας, σε θεσμικό επίπεδο.

Πέραν αυτών, η εφαρμογή VisitGreece εξυπηρετεί τους ίδιους τους τουρίστες, αναβαθμίζοντας πολύπλευρα τη συνολική τους εμπειρία από το ταξίδι στην Ελλάδα.

Δεν κρύβω ότι είμαι ενθουσιασμένος από τη δουλειά που έχει γίνει για την ολοκλήρωση της εφαρμογής VisitGreece. Ενθουσιασμένος και περήφανος είμαι όμως γενικά από τις προσπάθειες όλων όσοι εργάζονται για την επανεκκίνηση του τουρισμού.

Ως υπουργός Τουρισμού, κυρίως όμως ως Έλληνας πολίτης, νιώθω πολύ τιμή και πολύ βαθιά συγκίνηση που είμαι μέρος αυτής της, εθνικής, επαναλαμβάνω, προσπάθειας. Αλλά νιώθω ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη γι' αυτό που ξεκινάμε σήμερα. Είναι στ' αλήθεια μια ιστορική στιγμή. Από τη Σαντορίνη ανοίγουμε και πάλι τον ελληνικό τουρισμό, με απόλυτη ασφάλεια για τουρίστες, εργαζόμενους, επιχειρηματίες, για κάθε άνθρωπο που εμπλέκεται στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας.

Δε θα μπορούσαμε σήμερα να προχωρούμε σε μια νέα και κρίσιμης σημασίας αρχή αν δεν είχαν προηγηθεί οι προσπάθειες, ακόμη και οι θυσίες, όλων των Ελλήνων κατά την περίοδο έξαρσης της πανδημίας. Σήμερα επενδύουμε στον τουρισμό το εθνικό κεφάλαιο της ομοψυχίας, της πειθαρχίας και της σοβαρότητας που επέδειξε ο ελληνικός λαός και οπωσδήποτε η ελληνική κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ανοίγοντας με ασφάλεια τον ελληνικό τουρισμό, επιβεβαιώνουμε το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής. Την προσαρμοστικότητα και το πάθος για ζωή και δημιουργία. Κάνουμε την κρίση ευκαιρία αναγέννησης. Γιατί, εν τέλει, δεν είναι τύχη που ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου, ούτε είναι θέμα τύχης που οι Έλληνες τα καταφέραμε με την πανδημία καλύτερα από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και ολόκληρου του πλανήτη. Είναι προνόμιο που είμαστε Έλληνες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο καθήκον και η πιο σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον όλων μας».