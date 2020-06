Αθλητικά

Παίκτης της ΑΕΚ, και επίσημα, ο Ενομπακάρε

Ο 23χρονος Νιγηριανός μεσοεπιθετικός έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας...

Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Μπράιτ Ενομπακάρε. Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός αφού υπέγραψε το συμβόλαιο του μέχρι το 2023, παρουσιάστηκε από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ.

Η ανακοίνωση:

"Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Μπράιτ Ενομπακάρε. Ο 22 ετών διεθνής Νιγηριανός επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2023.

Ο Μπράιτ Ενομπακάρε γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1998, στην πόλη Μπενίν της Νιγηρίας. Σε ηλικία 15 ετών μετακόμισε στην Αγγλία και ένα χρόνο αργότερα (2014) εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Γουλβς, πραγματοποιώντας 27 συμμετοχές (9 γκολ, 4 ασίστ) με την ομάδα U23 του αγγλικού συλλόγου. Το καλοκαίρι του 2015 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, καταγράφοντας μέσα στην επόμενη τριετία 49 συμμετοχές (3 γκολ, 1 ασίστ) με την πρώτη ομάδα.

Στο πρώτο μισό της σεζόν 2018-19 αγωνίστηκε ως δανεικός στην σκωτσέζικη Κιλμάρνοκ (6 συμμετοχές) και ολοκλήρωσε τη χρονιά στην Κόβεντρι (18 συμμετοχές, 6 γκολ, 3 ασιστ). Από το περασμένο καλοκαίρι έως τον Ιανουάριο αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στη Γουίγκαν.

Έχει καταγράψει δύο διεθνείς συμμετοχές με την εθνική ομάδα U23 της Νιγηρίας.

Μπράιτ, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την κιτρινόμαυρη φανέλα!".