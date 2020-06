Κοινωνία

Αγωνία των κατοίκων στο Μάτι για το νέο πολεοδομικό σχέδιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν διευκρινίσεις για την υλοποίηση του σχεδίου. Τι λένε στον ΑΝΤ1.