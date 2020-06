Πολιτισμός

Ριάνα και Τζακ Ντόρσι έκαναν δωρεά 15 εκ. δολαρίων

Που θα κατευθυνδεί το μεγάλο ποσό που διαθέτουν, για καλό σκοπό, η δημοφιλής τραγουδίστρια και ο ισχυρός άνδρας του Twitter.

Το Ίδρυμα της Rihanna και ο Τζακ Ντόρσι του Twitter δωρίζουν 15 εκατομμύρια δολάρια σε οργανισμούς για την ψυχική υγεία

Μέσω του The Clara Lionel Foundation της τραγουδίστριας της ποπ και της R&B, οι δυο τους ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν άλλα 15 εκατομμύρια δολάρια σε υπηρεσίες στήριξης της ψυχικής υγείας.

«Οι φυλετικές αδικίες που διαπράττονται από συστήματα που έχουν δημιουργηθεί για να κρατούν τους ανθρώπους ασφαλείς επιδεινώνουν την επίπτωση του κορονοϊού στην ψυχική υγεία σε άτομα και οικογένειες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ακόμη και όταν η πλειονότητα των κρατών άρχισαν να χαλαρώνουν τους περιορισμούς τις τελευταίες ημέρες, εκατομμύρια Αμερικανοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τρομακτικές προκλήσεις όσον αφορά την υγεία, την ψυχική και οικονομική τους ευημερία», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ιδρύματος.

«Στο Νιούαρκ, πόλη που έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά κρουσμάτων COVID-19 στη χώρα, οι ηλικιωμένοι, οι οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και οι άστεγοι είναι αντιμέτωποι με αδύνατες αποφάσεις καθημερινά: να αγοράσουν τρόφιμα, να πληρώσουν λογαριασμούς κοινής ωφελείας, ενώ κινδυνεύουν από έξωση. Στο Σικάγο, οι φυλετικές ανισότητες συμβάλλουν σε ανησυχητικά δυσανάλογα ποσοστά μόλυνσης και θανάτου μαύρων πολιτών. Και σε όλες τις ΗΠΑ, οι οργανισμοί υποστήριξης ψυχικής υγείας και πρόληψης αυτοκτονιών - ιδιαίτερα εκείνοι που υποστηρίζουν παιδιά, μαθητές σε κίνδυνο και νέους LGBTQ - έχουν δει μια δραματική αύξηση ζήτησης των υπηρεσιών τους» πρόσθεσαν. «Σε συνεργασία με την πρωτοβουλία #StartSmall του Τζακ Ντόρσι, δωρίζουμε περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια σε οργανισμούς που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση θεμάτων ψυχικής υγείας, της επισιτιστικής ανασφάλειας, της απώλειας εισοδήματος και των αναγκών ατόμων που αποκλείονται από ομοσπονδιακά προγράμματα ενίσχυσης στο Νιούαρκ και το Σικάγο».

Τους τελευταίους μήνες, το Ίδρυμα Clara Lionel και οι συνεργάτες του έχουν συγκεντρώσει πάνω από 36 εκατομμύρια δολάρια για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της πανδημίας της COVID-19.