Αθλητικά

Η ΑΕΛ νικήτρια στο θεσσαλικό ντέρμπι

Απίστευτη εξέλιξη στο ντέρμπι της Θεσσαλίας, με την ομάδα της Λάρισας να παίρνει τελικά το τρίποντο.

Η ΑΕΛ σημείωσε την πρώτη νίκη της στα πλέι άουτ της Σούπερ Λίγκας, που ήταν ταυτόχρονα και οι πρώτοι βαθμοί για τους «βυσσινί» στη διαδικασία, επικρατώντας στο θεσσαλικό ντέρμπι με 3-1 του Βόλου, στο AEL FC Arena.

Το παιχνίδι ήταν δυνατό από το ξεκίνημα και είχε καλό ρυθμό, με τους φιλοξενούμενους να χάνουν μοναδική ευκαιρία να προηγηθούν, όταν στο 8ο λεπτό κέρδισαν πέναλτι, σε μαρκάρισμα του Μάρκοβιτς στον Φεράρι. Την «εσχάτη των ποινών» εκτέλεσε ο Μάντζης στο 10΄ αλλά ο Κρίστινσον απέκρουσε, ενώ στο ριμπάουντ αστόχησε ο Ζοάο.

Ό,τι δεν κατάφερε ο Βόλος από τα 11 βήματα, το πέτυχε πέντε λεπτά αργότερα, όταν ο Τσοκάνης με προβολή άνοιξε το σκορ, ύστερα από πάσα του Γκουαροτσένα. Το παιχνίδι φάνηκε να «στραβώνει» για τα καλά για τους «βυσσινί» στο 44΄, όταν ο Κουτσιαύτης απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Γκαζάλ.

Όσα όμως δεν φέρνει η ώρα έρχονται σε μια στιγμή, κι έτσι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Οικονόμου υπέπεσε σε πέναλτι αποκρούοντας με το χέρι ύστερα από κόρνερ της ΑΕΛ, είδε με τη σειρά του δεύτερη κίτρινη κι αποβλήθηκε, για να ισοφαρίσει με πολύ δυνατό σουτ από την «άσπρη βούλα» ο Τόρζε στο 45΄+5.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό και στο β΄ ημίχρονο. Ο Βόλος έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Μάντζη, που απέναντι στον Κρίστινσον αστόχησε στο 50΄, ενώ στο 52΄ ο Σετσέροβιτς έκανε ένα ωραίο μακρινό σουτ και ο Μελίσσας απέκρουσε εντυπωσιακά. Στο 67΄ο λεπτό ο Λύρατζης, που είχε δεχθεί κίτρινη στο 61΄, αντίκρισε και δεύτερη, αφήνοντας την ομάδα του με 9 παίκτες.

Η ομάδα του Γρηγορίου το εκμεταλλεύτηκε, πίεσε και στο 83΄ βρήκε το γκολ της ανατροπής με εκπληκτική προσπάθεια του Γκάμπριελ Τόρζε, που μπήκε στην περιοχή από δεξιά, έκανε προσποίηση, στη συνέχεια απίθανη ντρίμπλα που τον έβγαλε απέναντι στον Μελίσσα, τον οποίο «εκτέλεσε» με δυνατό διαγώνιο σουτ, υπογράφοντας με το δεύτερο τέρμα του τη νίκη της ομάδας του. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπούστος.

Η ΑΕΛ έφτασε στους 33 βαθμούς και παρέμεινε στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης στα πλέι άουτ, ενώ ο Βόλος παρέμεινε στους 30.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αριστομένης Κουτσιαύτης

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 44΄ Γκαζάλ (2η κίτρινη) - 45΄+4 Οικονόμου (2η κίτρινη), 67΄ Λύρατζης (2η κίτρινη)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μπούστος, Στελιάνο, Τόρζε - Φεράρι, Μουνίθ

ΑΕΛ (Μιχάλης Γρηγορίου): Κρίστινσον, Μούζεκ (76΄ Στελιάνο), Μάρκοβιτς (53΄ Ζίζιτς), Μιχαήλ, Μπέρτος, Μιλοσάβλιεβιτς (63΄ Ηλιάδης), Σετσέροβιτς (76΄ Μπούστος), Βινίσιους, Γκαζάλ, Τόρζε, Παπάζογλου (63΄ Ασούμπρε).

ΒΟΛΟΣ (Στέφανος Ξηροφώτος): Μελίσσας, Φεράρι, Οικονόμου, Διαμάντης, Λύρατζης, Μαξ, Τσοκάνης (53΄ Μπαλογιάννης), Ζοάο (87΄ Κυζιρίδης), Γκουαροτσένα (87΄ Τόρες), Τσαούσης (46΄ Δημόπουλος), Μάντζης (53΄ Μουνίθ).