Χοτζόγλου: εποχικά εργαζόμενοι παρακαλούν τον μανάβη για τρόφιμα βερεσέ

Ζοφερή είναι ήδη η καθημερινότητα για δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά, συχνά με διακοπές ηλεκτροδότησης και εξώσεις, λόγω της κατάστασης στον τουρισμό, εξαιτίας του κορονοϊού.

“Εμείς είχαμε χτυπήσει εγκαίρως το καμπανάκι του κινδύνου” τόνισε ο Γιώργος Χοτζόγλου, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τουρισμό και επισιτισμό.

Με την πανδημία να χτυπά την Ιταλία, τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία, “είχαμε πει ότι η σεζόν για το 2020 είναι χαμένη και η κυβέρνηση πρέπει να προφυλάξει τους εργαζόμενους” τόνισε ο κ. Χοτζόγλου, ζητώντας να προστατευθούν και να επιδοτηθούν οι εργαζόμενοι, μετά και το περιστατικό της 9χρονης που λιποθύμησε από την πείνα στη Ρόδο.

“Έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το τραγικό γεγονός, να λιποθυμήσει το παιδί της συναδέλφου στη Ρόδο, για να κινητοποιηθεί η κυβέρνηση και οι ξενοδόχοι. Οι ξενοδόχοι αρνούνται να εφαρμόσουν την απόφαση της κυβέρνησης” κατήγγειλε ο κ. Χοτζόγλου, δηλαδή την επαναπρόσληψη από τις 15 Ιουνίου όλου του προσωπικού που απασχολούσαν το 2019 σε εποχικά καταλύματα και ξενοδοχεία.

“Έβρισκαν νομικά τερτίπια” σχολίασε ο κ. Χοτζόγλου μιλώντας στο Θέμα 104,6 και γνωστοποίησε ότι χθες “με πήρε αμέσως ο υπουργός Εργασίας, ο κ. Βρούτσης και βγήκε διορθωτική εγκύκλιος”, ώστε οι απασχολούμενοι στον κλάδο να μπαίνουν μόνοι τους στην πλατφόρμα για να δικαιούνται του επιδόματος μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον τουρισμό και επισιτισμό εκτίμησε ακόμη ότι “στην καλύτερη περίπτωση να έχουμε το 10% της περυσινής σεζόν σε αφίξεις”, επισημαίνοντας πως “φέτος θα έρθουν μετά βίας 3,2 εκατομμύρια τουρίστες”.

Περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι εργαζόμενοι στον κλάδο, έχουμε “εκατοντάδες διακοπές ηλεκτροδότησης και εκατοντάδες εξώσεις από τα σπίτια που νοικιάζουν” οι υπάλληλοι εξήγησε ο κ. Χοτζόγλου, ενώ αναφέρθηκε ειδικά στην κατάσταση που επικρατεί στα Χανιά, όπου “έχουμε το φαινόμενο ξενοδοχοϋπάλληλοι και υπάλληλοι στον επισιτισμό να πηγαίνουν στα μανάβικα, στα μπακάλικα και στα χασάπικα και να παρακαλούν για τα παιδιά τους να τους δοθούν τρόφιμα βερεσέ”. “Σχεδόν το 50% των εργαζομένων του κλάδου θα χάσει τη δουλειά του. Τουλάχιστον 250.000 – 300.000 θέσεις εργασίας εκτιμούμε ότι θα χαθούν”, κατέληξε.