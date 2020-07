Υγεία - Περιβάλλον

Το τσίμπημα από κουνούπι, δεν είναι μόνο ενοχλητικό, αλλά ενίοτε και επικίνδυνο (βίντεο)

Ποιες είναι οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για την προστασία μας, αλλά και ποιοι είναι οι φυσικοί τρόποι απώθησης των κουνουπιών.