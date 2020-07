Life

Πέθανε η Αφροδίτη Γρηγοριάδου

Πέθανε σε ηλικία 89 ετών, ύστερα από μακροχρόνια ασθένεια, η ηθοποιός Αφροδίτη Γρηγοριάδου.

Η Αφροδίτη Γρηγοριάδου γεννήθηκε στην Σεβαστούπολη της Ρωσίας. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, απ' όπου αποφοίτησε το 1962. Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο με το έργο "Απόψε αυτοσχεδιάζουμε" με τον θίασο του Δημήτρη Μυράτ.

Στον κινηματογράφο πρωτοεμφανίστηκε το 1958 στην ταινία "Το εισπρακτοράκι", όπου ξεκίνησε και ο Νίκος Ξανθόπουλος, μαζί με τον οποίο έπαιξε σε άλλες 5 ταινίες. Συμμετείχε στο ραδιοφωνικό σίριαλ "Το σπίτι των ανέμων" μαζί με τον σύζυγό της, Βύρωνα Πάλλη, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία. Εκτός από το θέατρο, είχε πρωταγωνιστήσει σε πολλές ελληνικές ταινίες και σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Συνεργάστηκε με σπουδαίους σκηνοθέτες, όπως οι Αλέξης Μινωτής, Δημήτρης Μυράτ, Δημήτρης Χόρν, Μίνως Βολανάκης, Ζύλ Ντασσέν, Frank Hauser, Γιούρι Λιουμπίμοφ, Σπύρος Α.Ευαγγελάτος κ.α.

Ήταν μητέρα της ηθοποιού Κοραλίας Καράντη.