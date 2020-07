Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Νέο προηγμένο σύστημα διαχείρισης κρουσμάτων από τον ΕΟΔΥ

Σε μόλις ένα λεπτό, εκτιμάται πως θα μειωθεί, ο χρόνος της διαδικασίας του τεστ. “Πρότυπο για όλη την Ευρώπη” χαρακτήρισε ο πρόγραμμα, ο κ. Αρκουμανέας.

Την παρουσίαση ενός προηγμένου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης που θα βοηθήσει τον ΕΟΔΥ να διαχειρίζεται καλύτερα και με μεγαλύτερη ταχύτητα τα στοιχεία από τους ελέγχους για κορονοϊό όσων μπαίνουν στη χώρα, έκανε σήμερα ο Οργανισμός.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος μειώνει κατά πολύ το χρόνο ελέγχου των τουριστών στα σύνορα και σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί πρότυπο για όλη την Ευρώπη στη διαχείριση πιθανών κρουσμάτων από COVID-19, καθώς βασίζεται σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με το νέο σύστημα καταγραφής, ο Οργανισμός θα μπορεί να γνωρίζει άμεσα τι γίνεται στις πύλες εισόδου της χώρα, αλλά και στοιχεία από την ιχνηλάτηση των επαφών των κρουσμάτων.

Οι εργαζόμενοι στις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) θα χρησιμοποιούν tablets με τα οποία θα μπορούν να κάνουν θερμομέτρηση, αλλά και να σκανάρουν έναν ειδικό κωδικό του εντύπου που πρέπει να συμπληρώσουν όλοι οι τουρίστες πριν μπουν στην Ελλάδα (PLF - Passenger Locator Form).

Το νέο σύστημα εγγυάται γρήγορη ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων των ταξιδιωτών, χωρίς πιθανά λάθη. Ένα επιπλέον στοιχείο που θα βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανού κρούσματος ανάμεσα στους ταξιδιώτες, είναι το γεγονός ότι με τη βοήθεια αλγορίθμου θα προκύπτει ποιοι από τους τουρίστες θα πρέπει να υποβληθούν σε τεστ για κορονοϊό. Η δειγματοληψία θα γίνεται με χρήση barcode. Ο νοσηλευτής λαμβάνει το επίχρισμα για το τεστ και στη συνέχεια σκανάρει το barcode το οποίο κολλάει στο kit μεταφοράς του επιχρίσματος.

Εκτιμάται ότι με το νέο πρόγραμμα, ο χρόνος της διαδικασίας του τεστ θα μειωθεί στο ένα λεπτό, από τα περίπου πέντε λεπτά που διαρκεί σήμερα.

Αν από τον δειγματοληπτικό έλεγχο προκύψει κάποιος θετικός, το λογισμικό θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο μητρώο ασθενών με COVID-19.

Εκπαίδευση των εργαζομένων στις ΚΟΜΥ, στο νέο σύστημα, γίνεται ήδη στην Αθήνα και αναμένεται να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη και εν συνέχεια σε Πάτρα και Κρήτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα, 210 Κινητές Ομάδες Υγείας, έχουν πραγματοποιήσει 75.000 τεστ. Στόχος είναι να λειτουργήσουν συνολικά 500 ΚΟΜΥ.

Το καινοτόμο σύστημα παρουσίασε σήμερα ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, στην αίθουσα Τύπου του ΟΑΚΑ, όπου νοσηλευτές των ΚΟΜΥ εκπαιδεύονται στη νέα διαδικασία, μαζί με τον Γιώργο Πλαβούκο, CEO της αναδόχου εταιρείας “MainSys” που έχει αναπτύξει το σύστημα με χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ.