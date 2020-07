Κόσμος

Κορονοϊός – Βραζιλία: ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί για ακόμη μια ημέρα

Δεν δείχνει σημεία υποχώρησης η πανδημία του κορονοϊού που πλήττει με μανία την Βραζιλία.

Στη Βραζιλία, τη δεύτερη κυριότερη εστία της πανδημίας του κορονοϊού στον κόσμο πίσω από τις ΗΠΑ, καταγράφηκαν 1.071 νέοι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες, ενώ τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 έφθασαν τα 1.839.850 (+38.523), σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας της χώρας της Λατινικής Αμερικής χθες Σάββατο.

Συνολικά, ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα έφθασε τους 71.469 νεκρούς, κατά την ίδια πηγή.

Τα στοιχεία που ανακοινώνουν οι βραζιλιάνικες υγειονομικές αρχές χαρακτηρίζονται υποτιμημένα σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με την πραγματικότητα από μέλη της επιστημονικής κοινότητας.