Κορονοϊός - ΠΟΥ: Ημερήσια αύξηση ρεκόρ στα κρούσματα παγκοσμίως

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα αύξηση ρεκόρ των νέων κρουσμάτων Covid-19 παγκοσμίως, με 230.370 νέες μολύνσεις σε ένα 24ωρο.

Τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφουν οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, η Ινδία και τη Νότια Αφρική. Το προηγούμενο ρεκόρ του ΠΟΥ για νέα κρούσματα ήταν 228.102 στις 10 Ιουλίου. Οι θάνατοι παραμένουν σταθεροί, σε περίπου 5000 ημερησίως.

Τα κρούσματα του νέου κορονοϊού πλησιάζουν τα 13 εκατομμύρια σήμερα, σύμφωνα με καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.