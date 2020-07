Κόσμος

Αγγλία: Υποχρεωτική η μάσκα στα ψώνια

Μετά τους κλειστούς χώρους και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, η μάσκα γίνεται υποχρεωτική σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα.

Η χρήση μάσκας στα καταστήματα και τα σουπερμάρκετ της Αγγλίας θα είναι υποχρεωτική από τις 24 Ιουλίου για την αποτροπή του κινδύνου επανεμφάνισης της επιδημίας του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσε χθες το βράδυ η βρετανική κυβέρνηση.

Στους παραβάτες θα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως και 100 στερλινών (110 ευρώ). Η επιβολή του προστίμου αυτού προβλέπεται ήδη από τις 15 Ιουνίου για τους επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς που δεν φορούν μάσκα. Πριν από την ημερομηνία αυτή ίσχυε μόνον σύσταση για την χρήση μάσκας στους κλειστούς δημόσιους χώρους.

"Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες αποδείξεις ότι η χρήση μάσκας σε έναν κλειστό χώρο συμβάλλει στην προστασία" από τον SARS-CoV-2, υπογράμμισε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η χρήση μάσκας στα καταστήματα είναι ήδη υποχρεωτική κυρίως στην Σκωτία στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η Βρετανία, η χειρότερα πληγείσα από την Covid-19 ευρωπαϊκή χώρα με σχεδόν 45.000 νεκρούς, ήρε τους περισσότερους περιορισμούς που είχε επιβάλει από τις 23 Μαρτίου για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού, αλλά οι περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν υιοθετήσει διαφορετικές ημερομηνίες για την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.

Στην Ιρλανδία παράλληλα η υποχρεωτική χρήση μάσκας ή καλύμματος προσώπου στα δημόσια μέσα μεταφοράς της χώρας θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα.

Ωστόσο στην χώρα αυτή η ποινή που θα επιβάλλεται στους παραβάτες είναι πιο αυστηρή, ανέρχεται σε πρόστιμο 2.500 ευρώ ή φυλάκιση έξι μηνών ή ακόμη και τα δύο, σύμφωνα με τους κανονισμούς που επέβαλε η ιρλανδική κυβέρνηση.

Βάσει των νέων κανονισμών, όλοι οι επιβάτες των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς, είτε πρόκειται για τρένα, τραμ, λεωφορεία είτε για ταξί θα πρέπει να φορούν μάσκα ή κάλυμμα προσώπου και οι οδηγοί θα έχουν εξουσιοδότηση να αρνούνται την είσοδο οποιουδήποτε επιβάτη δεν τηρεί τον κανόνα αυτόν.

Αν οι επιβάτες δεν τηρούν τους νέους κανόνες χωρίς να έχουν βάσιμη δικαιολογία, η αστυνομία θα επεμβαίνει για να λυθεί το ζήτημα, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην αποφυγή ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας της Covid-19 στην Ιρλανδία την ώρα που η χώρα προχωράει στο εκ νέου άνοιγμα της κοινωνίας της και των επιχειρήσεων.

Η Ιρλανδία κατέγραψε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα SARS-CoV-2 στα τέλη του Φεβρουαρίου. Μέχρι σήμερα περισσότερα από 25.000 κρούσματα έχουν καταγραφεί στη χώρα από τον νέο κορονοϊό και περισσότεροι από 1.700 θάνατοι από Covid-19, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.