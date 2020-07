Οικονομία

Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1: κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού

Για τα επιδόματα και την εισαγωγή των παιδιών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς μίλησε στον ΑΝΤ1 η υφυπουργός Εργασίας.

Την τελευταία εργάσιμη του μήνα θα καταβληθούν όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», εξηγώντας ότι, αυτόν το μήνα, στις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν το επίδομα παιδιού, γέννησης, στέγασης και Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Σχετικά με τα παιδιά γυναικών- δημοσίων υπάλληλων, είπε πως βγαίνει υπουργική απόφαση για την υπαγωγή των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς.

Σύμφωνα με την υφυπουργό Εργασίας, θα καλυφθούν με πρόσθετο πάνω στου ΕΣΠΑ το κονδύλι, ενώ θα υπάρχουν και διευρυμένα κριτήρια για την εισαγωγή των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς.

Ερωτηθείσα σχετικά απάντησε πως, «στόχος του υπουργείου και του Πρωθυπουργού είναι να μην μείνει κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού σταθμού» και για το λόγο αυτόν, «δίνουμε πόρους ακριβώς σε αυτό. Ανεξαρτήτως της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την εισαγωγή όλων τα παιδιών στους σταθμούς».

Τέλος, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στα κουπόνια του ΕΤΑΑ τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη μητέρα ή τους γονείς για να πάει το παιδί στον παιδικό σταθμό ανεξαρτήτως χρόνου ή περιοχής, αφού όπως είπε «ο βρεφονηπιακός είναι της αρεσκείας της μητέρας ή της οικογένειας. Μπορεί να είναι κοντά στην εργασία ή στο σπίτι».