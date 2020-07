Πολιτισμός

Ναντ: Ελεύθερος ο συλληφθείς για την φωτιά στον καθεδρικό ναό

Ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες αφέθηκε ο άνδρας που είχε τεθεί υπό κράτηση μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στον καθεδρικό ναό της Νάντης.

Ελεύθερος αφέθηκε την Κυριακή χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες ένας άνδρας, πρόσφυγας από τη Ρουάντα, που είχε συλληφθεί μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στον καθεδρικό ναό του 15ου αιώνα στη Νάντη της Γαλλίας.

Η έρευνα συνεχίζεται για να καθοριστούν τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε το Σάββατο το πρωί στον καθεδρικό ναό Σεν Πιέρ ε Σεν Πολ από τρία σημεία του ναού. Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν μερικά βιτρό και το μεγάλο εκκλησιαστικό όργανο.

Ο 39χρονος άνδρας, ο οποίος εργαζόταν ως εθελοντής στον ναό, τέθηκε χθες υπό κράτηση διότι «είχε αναλάβει να κλειδώσει την εκκλησία την Παρασκευή το βράδυ» και οι ερευνητές «ήθελαν να διευκρινίσουν κάποια στοιχεία στο πρόγραμμά του», εξήγησε ο Πιερ Σεν εισαγγελέας της Νάντης.

Όμως τελικά αφέθηκε ελεύθερος «χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες», πρόσθεσε ο ίδιος.