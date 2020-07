Πολιτισμός

Ναντ: Υπό κράτηση ύποπτος για τη φωτιά στο καθεδρικό ναό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε μέρος ναού του 19ου αιώνα στη Ναντ της Γαλλίας.

Ένας 39χρονος τέθηκε υπό κράτηση σε σχέση με την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στον καθεδρικό ναό του 15ου αιώνα στη Νάντη και προκάλεσε την καταστροφή ορισμένων βιτρό και του μεγάλου εκκλησιαστικού οργάνου.

Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο LCI είναι πρόσφυγας από τη Ρουάντα, εργαζόταν ως εθελοντής στον ναό και του είχε ανατεθεί να κλειδώσει το κτίριο το βράδυ της Παρασκευής, δήλωσε ο εισαγγελέας Πιερ Σεν.

Ο Σεν είπε πως ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση προκειμένου να διευκρινιστούν κάποιες αντιφάσεις στο πρόγραμμά του.

Είπε πως χθες είχε ξεσπάσει φωτιά σε τρία διαφορετικά σημεία του ναού και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για διάρρηξη. Οι αρχές δήλωσαν ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για εμπρησμό.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το πρωί στο εσωτερικό του γοτθικού ναού. Οι πυροσβέστες την έθεσαν υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες και την κατάσβεσαν πλήρως το απόγευμα.

Η πυρκαγιά ξύπνησε οδυνηρές μνήμες από την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νοτρ-Νταμ του Παρισιού στις 15 Απριλίου 2019 και κατέστρεψε τη στέγη και τον κύριο πυργίσκο της.