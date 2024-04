Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα στην Ελευσίνα

Νεκρός ο οδηγός και σοβαρά τραυματίας ο συνοδηγός στο τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα κοντά στην παραλία της Ελευσίνας.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Κανελλοπούλου και Μουρίκη κοντά στην παραλία της Ελευσίνας.

Η ώρα ήταν 01:30 όταν ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ όπου μετέφεραν στο Θριάσιο Νοσοκομείο τον άτυχο οδηγό και στο Τζάνειο σε κρίσιμη κατάσταση τον συνοδηγό ο οποίος απεγκλωβίστηκε από άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Την προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα έχει αναλάβει το Λιμενικό Σώμα.