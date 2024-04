Μαγνησία

Τροχαίο δυστύχημα με μηχανή στην Σκιάθο

Ακόμη ένα δυστύχημα σημειώθηκε στους δρόμους, τα βράδυ της Πέμπτης.

Τραγικό τέλος στην άσφαλτο «περίμενε» αργά το βράδυ της Πέμπτης, ένα νέο παιδί στη Σκιάθο, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε, εξετράπη της πορείας του για άγνωστο λόγο και προσέκρουσε σε κάδους απορριμμάτων με συνέπεια να αφήσει επί τόπου την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές, το τροχαίο, έγινε λίγο πριν τις 11 χθες βράδυ, στην περιοχή της Μεγάλης Άμμου στην Σκιάθο όταν ο ανήλικος, πιθανόν 16-17 ετών, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και «καρφώθηκε» ουσιαστικά σε κάδους απορριμμάτων.

Μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου χωρίς τις αισθήσεις του, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός.

