Γάζα – ΜΜΕ: Το Ισραήλ απορρίπτει την πρόταση εκεχειρίας

Η Χαμάς αποδέχθηκε την πρόταση των διαμεσολαβητών για εκεχειρία. Η πρώτη ανεπίσημη αντίδραση του Ισραήλ.

Ισραηλινός αξιωματούχος που μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας στο Reuters, σχετικά με την αποδοχή της πρότασης εκεχειρίας από τη Χαμάς, είπε ότι, η αιγυπτιακή πρόταση δεν γίνεται αποδεκτή από το Ισραήλ.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε πως, η πρόταση περιείχε «μεγάλη εμβέλειας» θέματα, που το Ισραήλ δεν υποστηρίζει.

Και τα ισραηλινά Μέσα μεταδίδουν πως το Ισραήλ απορρίπτει την πρόταση, την οποία αν και αποδέχθηκε η Χαμάς, δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενό της.

Οι διαπραγματευτές του Ισραήλ απάντησαν πως, '"μελετούν την πρόταση" και θα εκδώσουν επίσημη ανακοίνωση με την απάντησή τους.

Η Χαμάς είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι, αποδέχεται την πρόταση των μεσολαβητών του Κατάρ και της Αιγύπτου, μέσω του ηγέτη της, ο οποίος είπε ότι, «η μπάλα τώρα είναι στο γήπεδο του Ισραήλ».

Η ανακοίνωση αυτή «έβγαλε» στους δρόμους τους Παλαιστίνιους, τόσο της Γάζας, όσο και της Δυτικής Όχθης.

Οι εξελίξεις έρχονται αφού άρχισαν οι αεροπορικές επιδρομές στη Ράφα, όπου βρίσκονται εκτοπισμένοι 1.000.000 Παλαιστίνιοι και λίγο πριν την ισραηλινή επιδρομή στην πόλη που συνορεύει με την Αίγυπτο.

Η ισραηλινή εισβολή έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις της διεθνούς διπλωματίας, η οποία προειδοποιεί για νέα ανθρωπιστική καταστροφή, ο Νετανιάχου ωστόσο, εμφανίζεται ανένδοτος και ορκισμένος να καταστρέψει και τον τελευταίο θύλακα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι άμαχοι της Γάζας λαμβάνουν από το πρωί της Δευτέρας ειδοποιήσεις να μετακινηθούν προς τα βόρεια, τις περιοχές της Λωρίδας που έχουν ήδη ισοπεδωθεί τους τελευταίους επτά μήνες του πολέμου.

