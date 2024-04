Κοινωνία

Ολυμπιακή φλόγα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες οδούς και πλατείες θα απαγορεύεται η διέλευση αλλά και η στάση και η στάθμευση οχημάτων. Πόσες ώρες θα διαρκέσει η κάθε απαγόρευση.

-

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Πέμπτη και την Παρασκευή στην Αθήνα και κυρίως στις περιοχές Πλατείας Συντάγματος, Ανακτόρων και Παγκρατίου, λόγω των εκδηλώσεων για την παράδοση και παραλαβή της Ολυμπιακής Φλόγας στο πλαίσιο των 33ων Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024».

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης (με εξαίρεση τα οχήματα που θα συμμετέχουν στη λαμπαδηδρομία), στις παρακάτω οδούς, λεωφόρους και πλατείες, της κατά τόπον αρμοδιότητας του Δήμου Αθηναίων:

Α Από Πέμπτη 25 και ώρα 00.01 μέχρι και Παρασκευή 26.04 και ώρα 22.00:

Οδός Αρχιμήδους, στο τμήμα της από την πλατεία Νικολάου Πλαστήρα έως και την συμβολή της με την οδό Δικαιάρχου.

Β Την Παρασκευή 24.04 και ώρες από 00.01 μέχρι και 22.00:

Οδός Ευφορίωνος, καθ΄όλο το μήκος της και

Πλατεία Γεωργίου Καραϊσκάκη (Δισκοβόλος).

Γ Την Παρασκευή 24.04 και ώρες από 17.00 μέχρι και το πέρας της εκδήλωσης:

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο τμήμα της από την συμβολή της με την Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι και την συμβολή της με την Οδό Αρδηττού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας,

Οδός Αρδηττού, καθ΄ όλο το μήκος της, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις εκάστοτε καθέτους της, έως και το ύψος της εκάστοτε πρώτης παράλληλης οδού και

Οδός Ηρώδου Αττικού, καθ΄ όλο το μήκος της.

Η ΕΛΑΣ με σχετική ανακοίνωσή της, απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων «να αποφύγουν την κίνησή τους και τη στάση και στάθμευση των οχημάτων τους κατά μήκος των αναφερόμενων διαδρομών της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, και να ακολουθούν τα σήματα των ρυθμιστών τροχονόμων».

Ειδήσεις σήμερα:

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Αρνητική η Έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα - Η απάντηση του ΥΠΕΞ

Αφρικανική σκόνη: Κορυφώνεται η μεταφορά της από τη Σαχάρα (εικόνες)

Οργισμένος επιβάτης βρίζει και χτυπά αεροσυνοδούς την ώρα της πτήσης (βίντεο)