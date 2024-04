Κοινωνία

Ολυμπιακή φλόγα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 6 Δήμους την Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μακρά θα είναι η διαδρομή της ολυμπιακής λαμπαδηδρομίας πριν παραδοθεί το απόγευμα στους Γάλλους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

-

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διεξαγωγής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας σε περιοχές των Δήμων Μεγαρέων, Μαραθώνος, Λαυρεωτικής, Παλαιού Φαλήρου, Καλλιθέας και Αθηναίων την 26-4-2024

Λόγω των εκδηλώσεων κατά την παράδοση – παραλαβή της Ολυμπιακής Φλόγας στο πλαίσιο των XXXIII Ολυμπιακών Αγώνων «ΠΑΡΙΣΙ 2024», αύριο Παρασκευή 26-4-2024, πρωινές και απογευματινές ώρες, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή και προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας κατά μήκος των κατωτέρω οδικών τμημάτων, ως εξής:

Δήμος Μεγαρέων (ώρες 08:00΄- 09:00΄):

Μίνωος – πέριξ Κεντρικής Πλατείας Μεγάρων (Τελετή) - 28ης Οκτωβρίου – Βυζαντίου.

Δήμος Μαραθώνος (ώρες 09:45΄-11:45΄):

Λίμνη Μαραθώνα – πέριξ Πλατείας Δημ. Παπαστάμου – πέριξ Πλατείας Ηρώων – Λ. Μαραθώνος - Δημοκρατίας – Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου (Τελετή) - Λ. Μαραθώνος (Νέα Μάκρη).

Δήμος Λαυρεωτικής (ώρες 12:10΄-13:30΄):

Ε.Ο. Ραφήνας-Λαυρίου (πάρκο) – Κόκορη Παναγιώτη – Πολιτιστικό Κέντρο Λαυρίου – Αγίας Παρασκευής – Κουντουριώτη – Λ. Σουνίου – Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου (Τελετή).

Δήμος Παλαιού Φαλήρου (ώρες 14:15΄-14:40΄):

Λ. Ποσειδώνος – πέριξ ΕΥΓΕΝΙΔΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ – Ιάσωνος – Λ. Αμφιθέας.

Δήμος Καλλιθέας (ώρες 14:40΄-15:50΄):

Λ. Κατσώνη – Δοϊράνης – Ευρυπίδου – ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (Τελετή) – Λ. Συγγρού.

Δήμος Αθηναίων (ώρες 15:50΄- 18:30΄):

Λ. Συγγρού – Λ. Αμαλίας – πέριξ Πλατείας Συντάγματος – Μητροπόλεως – Ερμού - Αθηνάς – πέριξ Πλατείας Ομονοίας – Σταδίου – Αμερικής – Πανεπιστημίου – Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) – Λ. Αλεξάνδρας – Ιπποκράτους – Ακαδημίας – Λ.Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Καλλιμάρμαρο (Τελετή παράδοσης).

"Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους και τη στάση και στάθμευση των οχημάτων τους κατά μήκος των αναφερόμενων διαδρομών της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας και να ακολουθούν τα σήματα των ρυθμιστών τροχονόμων", αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλλιάνος - Κούγιας κατά Γεωργιάδη: Μου έχει κάνει πολύ κακή εντύπωση η συμπεριφορά του (βίντεο)

“Ενώπιος Ενωπίω” – Ελεονώρα Μελέτη: Δεν θα γίνω πολιτικάντζα…

Τσερνόμπιλ: το πυρηνικό δυστύχημα που άλλαξε τον κόσμο