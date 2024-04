Κοινωνία

Καλλιάνος - Κούγιας κατά Γεωργιάδη: Μου έχει κάνει πολύ κακή εντύπωση η συμπεριφορά του (βίντεο)

«Η δικογραφία για τις συλλήψεις για τον θάνατο του Λυγγερίδη είναι της πλάκας, μόνο και μόνο για να πλήξει τον Ολυμπιακό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ποινικολόγος και αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ο γνωστός ποινικολόγος, Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στην υπόθεση του θανάτου του πατέρα του βουλευτή της Ν.Δ, Γιάννη Καλλιάνου και τα όσα ακολούθησαν τις καταγγελίες του, καθώς έχει αναλάβει την νομική εκπροσώπηση του.

«Ο κ. Καλλιάνος ήρθε στο γραφείο μου και μου ζήτησε να τον εκπροσωπήσω, κάνοντας λόγο για ακραία ιατρικά λάθη σε ότι αφορά την νοσηλεία του πατέρα του», ανέφερε ο κ.Κούγιας.

«Ο πατέρας του κ. Καλλιάνου, έχασε τη ζωή του παρά τις διαβεβαιώσεις των γιατρών ότι οι εξετάσεις του ήταν πολύ καλές και θα έχει μια βραχυχρόνια νοσηλεία», ανέφερε στη συνέχεια και παρατήρησε ότι «μου έχει κάνει πολύ κακή εντύπωση η συμπεριφορά του Άδωνι Γεωργιάδη», αποδίδοντας του «ακραία υπεράσπιση του συστήματος, αγνοώντας τα γεγονότα».

Στη συνέχεια ο κ. Κούγιας, αναφέρθηκε και στις δεκάδες συλλήψεις που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες, για την υπόθεση του θανάτου του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

«Δεν θα μιλήσω ως εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, αλλά ως νομικός, για ευνόητους λόγους. Η δικογραφία είναι της πλάκας κι έχει στόχο να πλήξει τον Ολυμπιακό και τον ιδιοκτήτη του. Αυτός που υπογράφει το διαβιβαστικό είναι ανεκδιήγητος και είναι γνωστή η διαδρομή του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κούγιας.

