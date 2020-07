Υγεία - Περιβάλλον

Ο θάνατός της “σκόρπισε” ανάσα και ελπίδα

Δωρεά οργάνων έσωσε ζωές. Η μεγάλη επιχείρηση και το μήνυμα του διοικητή του νοσοκομείου.

Ζωή προσέφερε, χθες, με τον θάνατό της μία 59χρονη δότρια οργάνων από την Κέρκυρα, όπως ενημέρωσε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού, Λεωνίδας Ρουμπάτης.

«Πρόκειται για τα όργανα μιας 59χρονης, η οποία νοσηλευόταν στη Μ.Ε.Θ. του νοσοκομείου και κατέστη εγκεφαλικά νεκρή», δήλωσε.

Η λήψη των οργάνων έγινε στο χειρουργείο του νοσοκομείου, με συντονισμό του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ν.Κ. με τη συμβολή ειδικής ομάδας γιατρών από την Αθήνα, ενώ από τη γυναίκα αφαιρέθηκαν τα μάτια και οι νεφροί.

Η διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε «τα θερμά συγχαρητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης, που παρά την φόρτιση και θλίψη τους έδωσαν την συναίνεση τους για να πραγματοποιηθεί η δωρεά και μετέτρεψαν την απώλειά τους σε δώρο ζωής».

«Είναι μεγάλη η ανάγκη της ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε σχέση με το θέμα της δωρεάς οργάνων. Η χώρα μας κατατάσσεται ουραγός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο ζήτημα αυτό, ενώ οι ανάγκες είναι τεράστιες» δήλωσε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε και συνεχάρη το προσωπικό.

Πηγή: kerkyrasimera.gr