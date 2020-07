Πολιτική

Τα tweets - “φωτιά” για το “Oruc Reis” και η απόσυρση του τουρκικού στόλου

Οι ψευδείς και προκλητικές αναρτήσεις της τουρκικής πρεσβείας στις ΗΠΑ και το “μάζεμα” των πλοίων της Άγκυρας.Για προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης κάνουν λόγο τουρκικά ΜΜΕ.

Η σταδιακή απόσυρση των τουρκικών πλοίων δείχνει ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τις τελευταίες ώρες παρουσιάζεται τάση προς αποκλιμάκωση της έντασης που υπάρχει και, όπως έγινε γνωστό, έχει αρχίσει η σταδιακή απόσυρση όλων των τουρκικών πλοίων προς τους ναυστάθμους.

Ωστόσο, ο στόλος του Πολεμικού Ναυτικού παραμένει σε επιφυλακή, αφού είναι σε ισχύ ακόμα η παράνομη τουρκική Navtex και παρακολουθεί τις κινήσεις των τουρκικών πλοίων.

Προκλητικά και ψευδή tweets από την τουρκική πρεσβεία στις ΗΠΑ

Το βράδυ του Σαββάτου, η πρεσβεία της Τουρκίας στις ΗΠΑ ανακοίνωσε με tweet την έναρξη των σεισμικών ερευνών από το “Orus Reis”, την ώρα που διακινείτο η πληροφορία ότι πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, που βρίσκονταν στο Αιγαίο, μετακινούνται προς τις βάσεις τους.

«Το τουρκικό πλοίο Oruc Reis άρχισε σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο στην υφαλοκρηπίδα της», αναφέρει η ανάρτηση της πρεσβείας στο Twitter.

«Η Ελλάδα προσποιείται ότι αυτή η ερευνητική περιοχή βρίσκεται εντός της ελληνικής ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας, σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τους μαξιμαλιστικούς ισχυρισμούς της για το Καστελόριζο» αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση της τουρκικής πρεσβείας.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, πριν τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, απέσυρε το tweet και έγραψε ότι το Oruc Reis είχε δηλώσει στις 21 Ιουλίου ότι θα ξεκινήσει τις έρευνες.

The Turkish research/survey vessel #OrucReis declared its seismic survey on July 21, 2020, in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/6gm32JnbXT — Turkish Embassy DC (@TurkishEmbassy) July 25, 2020

Σύμφωνα με το στίγμα που εκπέμπει, το “Oruc Reis” βρίσκεται ακόμα στην Αττάλεια.

Το αρχικό tweet της τουρκικής πρεσβείας στις ΗΠΑ: «Το τουρκικό σκάφος Oruc Reis ξεκίνησε τις σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει η ανάρτηση της πρεσβείας της Τουρκίας στης Ουάσινγκτον και συνεχίζει: «Η Τουρκία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τη δικαιοδοσία που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο στην υφαλοκρηπίδα της».

Σαμπάχ: Μικρή παύση στην ένταση της Ανατολικής Μεσογείου

Σε μικρή παύση οδηγείται η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο κατά την τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Σαμπάχ», στην οποία αναφέρεται ότι «προς ώρας οι δραστηριότητες της χώρας σε σχέση με την έρευνα και εξόρυξη υποθαλάσσιων κοιτασμάτων ενδέχεται να μεταφερθεί σε μη αμφισβητούμενες περιοχές». Προφανώς η αναφορά έχει να κάνει με τη πρόσφατη NAVTEX της Τουρκίας, που αφορούσε και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Σύμφωνα με το άρθρο που υπογράφεται από τον Burhanettin Duran , γνωστό «απολογητή» του Ερντογάν και γνήσιο οπαδό του λεγόμενου πολιτικού Ισλάμ, η προσωρινή ανάπαυλα και αποκλιμάκωση της έντασης «δεν θα πρέπει να αποτελέσει έκπληξη». Αποδίδεται δε, στις διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες της Γερμανίδας Καγκελαρίου, στην οποία οι Τούρκοι αξιωματούχοι θα... δώσουν χρόνο, «ώστε να αντιληφθεί πως έχουν τα πράγματα».

Το άρθρο κλείνει με την προειδοποίηση ότι αν η προσπάθεια της Μέρκελ αποτύχει, η ένταση θα επιστρέψει σε όλα τα σημεία!