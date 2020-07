Αθλητικά

Champions League: “κλειδώνουν” οι ομάδες για την κλήρωση στην Αθήνα

Συμπληρώνεται το παζλ με τις ομάδες που θα πάρουν μέρος στην επόμενη διοργάνωση.

Συμπληρώνεται σιγά σιγά το παζλ με τις ομάδες που θα αγωνιστούν στους ομίλους του Champions League την σεζόν 2020-21.

Η σύνθεσή του βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις ομάδες να κάνουν «κράτηση» για τη θέση τους καθώς ολοκληρώνονται τα εγχώρια πρωταθλήματα.

Όπως είναι γνωστό η κλήρωση των ομίλων του Champions League, όπως και η βράβευση των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της σεζόν, θα πραγματοποιηθούν την 1η Οκτωβρίου Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχο, ενώ μία ημέρα αργότερα θα γίνει εκείνη στα γκρουπ του Europa League.

Είκοσι τέσσερις ομάδες έχουν εξασφαλίσει θέση στις βαθμολογίες τους για το Champions League την επόμενη περίοδο. Έξι θα «βγουν» από τα προκριματικά το καλοκαίρι, ενώ οι υπόλοιπες δύο προορίζονται για τους νικητές των δύο διοργανώσεων της UEFA.

Έτσι στις 23 Αυγούστου, θα ξέρουμε τις 26 από τις 32 ομάδες των ομίλων του Champions League. Οι άλλες 6 θα προέλθουν από τα προκριματικά: 4 από το μονοπάτι των πρωταθλητών (συμμετέχει ο Ολυμπιακός) και 2 από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών (συμμετέχει ο ΠΑΟΚ).

Μέχρι τώρα στους ομίλους 2020/21 συμμετέχουν:

Ισπανία (4) : Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Σεβίλλη *

Αγγλία (4) : Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι *

Ιταλία (4) : Γιουβέντους, Αταλάντα, Ίντερ, Λάτσιο *

Γερμανία (4) : Μπάγερν, Ντόρτμουντ, Λειψία, Γκλάντμπαχ *

Γαλλία (2) : Παρί ΣΖ, Μαρσέιγ

Ρωσία (2) : Ζενίτ, Λοκομοτίβ Μόσχας

Πορτογαλία(1): Πόρτο

Βέλγιο (1) : Μπριζ

Ουκρανία (1) : Σαχτάρ Ντόνετσκ

Τουρκία (1) : Μπασάκσεχίρ

* Οι ομάδες αυτές καταλαμβάνουν επί του παρόντος θέσεις UEFA Champions League, αλλά δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί η παρουσία τους στους ομίλους.

Εάν ο νικητής του Champions League 2019/20 και Europa League 2019/20 έχει προκριθεί μέσω του πρωταθλήματός του, ο Άγιαξ, ως πρωταθλητής Ολλανδίας (Νο 11 στην κατάταξη της UEFA) περνάει στους ομίλους.

Εάν ο νικητής του Europa League 2019/20 έχει προκριθούν μέσω του πρωταθλήματός του, η τρίτη θέση της γαλλικής Ligue 1 (Ρεν) μπαίνει επίσης στους ομίλους.

Όπως είναι γνωστό κάθε ομοσπονδία μπορεί να έχει έως και πέντε ομάδες στο Champions League. Στην περίπτωση μάλιστα που οι ομάδες που θα κερδίσουν το Champions League και Europa League, προέρχονται από την ίδια χώρα ανάμεσα στις κορυφαίες τέσσερις (Ισπανία, Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία) και βρίσκονται έξω από τις τέσσερις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, τότε η τέταρτη θέση οδηγεί στο UEFA Europa League. Για παράδειγμα εκεί θα πάει η Λάτσιο (με την σημερινή βαθμολογία της Serie A), εάν Νάπολι και Ρόμα κατακτήσουν τους δύο τίτλους.

Η σεζόν 2019/20 έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 23 Αυγούστου με τον τελικό της διοργάνωσης στη Λισαβόνα. Τα προκριματικά, που έπρεπε να ξεκινήσουν στις 23 Ιουνίου, θα ξεκινήσουν στις 8 Αυγούστου, ενώ τα παιχνίδια στους ομίλους θα ξεκινήσουν στις 20 Οκτωβρίου.

Όλοι οι προκριματικοί αγώνες θα είναι μονοί και χωρίς θεατές, ενώ διπλοί (εντός έδρας και εκτός έδρας ) θα γίνουν στα play-off.

Ο τελικός της διοργάνωσης, στις 29 Μαίου 2021 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη, στο «Ataturk Olympic Stadium», που ήταν προγραμματισμένο να φιλοξενήσει τον τελικό της τρέχουσας σεζόν.