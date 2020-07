Life

To νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ψυχαγωγία με γέλιο και συναίσθημα και έγκυρη ενημέρωση είναι οι βασικοί άξονες του προγράμματος του ΑΝΤ1 για τη σεζόν που έρχεται.

Κρατάμε αποστάσεις αλλά δεν κρατάμε μυστικά! Γιατί μπορεί η καθημερινότητά μας να άλλαξε, όμως κάποια πράγματα δεν αλλάζουν…

Την Τρίτη 28 Ιουλίου, ο Τζώρτζης Ποφάντης, είχε μια online κουβέντα με εκπροσώπους των media. Μέσω διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας, ο Chief Content Officer του ANT1 παρουσίασε το νέο πρόγραμμα του καναλιού για τη σεζόν 2020-2021.

Και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ο ΑΝΤ1 θα ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ με τους τηλεθεατές, συνεχίζοντας με έμπνευση και σύγχρονη ματιά μια παράδοση που κρατάει 30 χρόνια. Μέσα από ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει για άλλη μια χρονιά με την ποιότητα των σειρών και των εκπομπών του, να καθιερώσει νέες τάσεις και να ηγηθεί των εξελίξεων στον τηλεοπτικό χώρο.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης για τη νέα σεζόν 2020-2021 ο Τζώρτζης Ποφάντης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ψυχαγωγία με γέλιο και συναίσθημα και έγκυρη ενημέρωση, είναι οι βασικοί άξονες του προγράμματός μας για τη σεζόν που έρχεται. Ο ΑΝΤ1 είναι η σταθερά του τηλεοπτικού κοινού για 30 χρόνια, αλλά ταυτόχρονα ξέρει να καινοτομεί και να εκπλήσσει».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΟ ΠΡΩΙ…

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ»

Η μακροβιότερη και πιο επιτυχημένη ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, το «Καλημέρα Ελλάδα», επιστρέφει για 30η συνεχόμενη χρονιά στον ΑΝΤ1! Ο Γιώργος Παπαδάκης και η δημοσιογραφική του ομάδα, καταγράφουν καθημερινά πρώτοι, από τις 06:00 το πρωί, όλα τα μεγάλα και μικρά γεγονότα της επικαιρότητας και αναδεικνύουν όλα όσα απασχολούν τους πολίτες.

«ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ»

Ο Νίκος Ρογκάκος και ο Παναγιώτης Στάθης, οι «Πρωινοί Τύποι», θα μας κρατούν ενημερωμένους για τα φλέγοντα θέματα σε Ελλάδα και εξωτερικό και τη νέα σεζόν. Κάθε Σαββατοκύριακο η Πολιτική, η Οικονομία, η Κοινωνία, τα Διεθνή και Αθλητικά νέα, οι Τέχνες και ο Πολιτισμός θα κυριαρχούν στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1.

«ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ»

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου θα μας ενημερώνει, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία μας, τη σωματική, την ψυχική αλλά και την πνευματική. Φιλοξενώντας επιστήμονες πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων, η εκπομπή «Υγεία Πάνω Απ΄ Όλα» προσφέρει άμεση, κατανοητή και αξιόπιστη ενημέρωση ώστε η ζωή μας να έχει ισορροπία και ποιότητα.

ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ…

«ΑΝΤ1 ΝΕWS»

Κάθε μεσημέρι, το έμπειρο δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του ΑΝΤ1 θα καλύπτει και φέτος έγκυρα και έγκαιρα την επικαιρότητα, φέρνοντας στο προσκήνιο την Αληθινή Είδηση.

ΤΟ ΒΡΑΔΥ…

«ΑΝΤ1 ΝΕWS»

Αξιόπιστο και αντικειμενικό, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου θα βρίσκεται, όπως κάθε χρονιά, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης για να καταγράψει τα σημαντικότερα γεγονότα από την Ελλάδα και τον κόσμο και να αναδείξει τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Αποκλειστικά ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις και έγκριτες αναλύσεις, με στόχο τη σφαιρική ενημέρωση του πολίτη.

«ENΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ»

Ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο δημοσιογράφος που έχει ταυτίσει το όνομά του με συνεντεύξεις που έχουν προκαλέσει αίσθηση και έχουν αφήσει το στίγμα τους στον χρόνο, θα συνεχίσει να βάζει τη δική του σφραγίδα σε συναντήσεις με προσωπικότητες, από όλους τους χώρους, μέσα από την ενημερωτική εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω». Πρόσωπα που έχουν έργο, λόγο και άποψη, πρόσωπα που απασχολούν την κοινή γνώμη, πρόσωπα με ισχυρή παρουσία στην Πολιτική, την Οικονομία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό μιλούν εφ’ όλης της ύλης και φέρνουν στο φως την αθέατη πλευρά τους.

«SPECIAL REPORT»

Ο Τάσος Τέλλογλου και μαζί του ο Αντώνης Φουρλής, αλλά και οι έμπειροι reporters του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1 παρουσιάζουν μεγάλες έρευνες, αποκλειστικές συνεντεύξεις και οδοιπορικά από την Ελλάδα και τον κόσμο. Διεισδυτικά ρεπορτάζ, συναρπαστικές αφηγήσεις και αποκαλυπτικά θέματα έρχονται και φέτος στην εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας του ΑΝΤ1, «Special Report».

«VICE»

Το VICE, το διεθνές Μέσο ενημέρωσης μοναδικού περιεχομένου και βραβευμένων ντοκιμαντέρ, έχει ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 με αποκλειστικές εγχώριες έρευνες, αλλά και θέματα από όλο τον κόσμο. Τα ντοκιμαντέρ του ελληνικού γραφείου του VICE ξεχωρίζουν για το περιεχόμενο και το ύφος της παραγωγής τους, ενώ παράλληλα διεισδύουν στη δράση και ρίχνουν φως σε κομμάτια της κοινωνίας που παραμένουν στην αφάνεια. Και αυτήν τη σεζόν, οι δημοσιογράφοι του VICE καταγράφουν ιστορίες που προκαλούν συζήτηση, καταρρίπτοντας στερεότυπα και αλλάζοντας τα δεδομένα.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

«ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ»

Με υλικά τη θετική ενέργεια, την αισιόδοξη διάθεση και τα δυνατά θέματα, ο ΑΝΤ1 θα σερβίρει, όπως πάντα, το πιο απολαυστικό «Πρωινό», με οικοδέσποινα τη Φαίη Σκορδά. Στο καθημερινό τρίωρο ραντεβού της, η Φαίη θα συναντά λαμπερά πρόσωπα και θα παρουσιάζει τα πιο ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, προσφέροντας χαρά, γέλιο και συγκίνηση στους τηλεθεατές.

ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

«ROUK ZOUK»

Το «Rouk Zouk» με τη Ζέτα Μακρυπούλια, η αγαπημένη μεσημεριανή συνήθεια των τηλεθεατών, θα δώσει και φέτος το σύνθημα σε ευρηματικές ομάδες για να μας χαρίσουν τις πιο απολαυστικές «Rouk Zouk» στιγμές!

«STILL STANDING»

Το «Still Standing», με τη Μαρία Μπεκατώρου, ένα από τα πλέον αγαπημένα και απρόβλεπτα καθημερινά τηλεπαιχνίδια γνώσεων, θα είναι και τη νέα σεζόν στον ΑΝΤ1. Έτοιμο να φρεσκάρει τις γνώσεις μας και να ομορφύνει τα απογεύματά μας, το «Still Standing» έρχεται με ακόμα πιο δυνατές στιγμές.

«ΤΑΧΙ» - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σ’ αυτό το χιουμοριστικό τηλεπαιχνίδι δρόμου, με παρουσιαστή τον κωμικό Αλέξανδρο Τσουβέλα, η κούρσα με το «ΤΑΧΙ» γίνεται ευκαιρία για κέρδος. Οι παίκτες που μπαίνουν στο ταξί καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις trivia, πριν φτάσουν στον προορισμό τους. Όποιος απαντήσει λανθασμένα τρεις φορές, κατεβαίνει από το ταξί με άδεια χέρια.

TALK SHOW

«ΤΗΕ 2NIGHT SHOW»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έρχεται με αυθορμητισμό, χιούμορ και χαλαρή διάθεση! Θα υποδέχεται και φέτος στο πλατό του «The 2night show» τους πρωταγωνιστές της showbiz και όχι μόνο, για να ακούσει τις ιστορίες τους, να συζητήσει και να παίξει μαζί τους.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

«ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΜΙΑ ΖΩΗ» - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

To «Μία Στιγμή, Μία Ζωή» είναι ένα docu-reality format μέσα από το οποίο οι πρωταγωνιστές μοιράζονται σημαντικές ιστορίες από το παρελθόν τους, με αφορμή μία φωτογραφία και την αναπαράστασή της από την ομάδα της εκπομπής.

ΣΑΤΙΡΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και ο Νικόλας Ράπτης έρχονται σε ένα late night show με στόχο τον σχολιασμό της πραγματικότητας μέσα από συζητήσεις, σκετς καταστάσεων, αλληλεπίδραση με το κοινό και θεματικά βίντεο.

MYΘΟΠΛΑΣΙΑ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

«ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ»

Η δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», μετά την επιτυχημένη πορεία και την εντυπωσιακή αποδοχή της από κοινό και κριτικούς, συνεχίζει με έναν νέο κύκλο επεισοδίων. Δυνατό σενάριο, παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, κινηματογραφική αισθητική, πολυπρόσωπο καστ και διακεκριμένοι συντελεστές είναι τα στοιχεία εκείνα που θα χαρακτηρίζουν τη σειρά και τη νέα χρονιά.

Σ ενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη, Πέτρος Καλκόβαλης

Μελίνα Τσαμπάνη, Πέτρος Καλκόβαλης Σκηνοθεσία σειράς : Λευτέρης Χαρίτος

: Λευτέρης Χαρίτος Σκηνοθέτες : Σπύρος Μιχαλόπουλος, Σταμάτης Πατρώνης

: Σπύρος Μιχαλόπουλος, Σταμάτης Πατρώνης Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Έλλη Τρίγγου, Δανάη Μιχαλάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννης Στάνκογλου, Λεωνίδας Κακούρης, Παύλος Ορκόπουλος, Γιώργος Σουξές, Γιώργος Γάλλος, Θεοφανία Παπαθωμά, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Αναστάσης Ροϊλός, Χρήστος Πλαΐνης, Γιώργος Γεροντιδάκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, Γιάννης Κουκουράκης, Μαρία Πετεβή, Αλίκη Αλεξανδράκη, Νίκος Ψαρράς, Αμαλία Καβάλη, Κωστής Σαββιδάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Ελένη Καρακάση, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Γιώργος Ηλιόπουλος, Κωνσταντίνος Δανίκας, Μαρία Αντουλινάκη, Δανάη Λουκάκη

Στο ρόλο της Ανέτ Ρουσσώ η Κάτια Δανδουλάκη

«ΗΛΙΟΣ» - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του ΑΝΤ1. Ένας μεγάλος νεανικός έρωτας ζωντανεύει ξανά, με μοιραίες συνέπειες…

Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου

Μαρία Γεωργιάδου Σκηνοθεσία : Βίκυ Μανώλη

: Βίκυ Μανώλη Πρωταγωνιστούν οι: Γιώργος Καραμίχος, Αντίνοος Αλμπάνης, Ευγενία Δημητροπούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μάριος Αθανασίου, Νίκος Αρβανίτης, Ακίνδυνος Γκίκας κ.ά.

ΚΩΜΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

«ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ»

«Το Καφέ της Χαράς» επιστρέφει στις οθόνες μας! Ο Περίανδρος Πώποτας και οι μοναδικοί χαρακτήρες του μικρού αρκαδικού χωριού έρχονται με ολοκαίνουρια επεισόδια και στόχο να προσφέρουν άφθονο γέλιο στο τηλεοπτικό κοινό.

Σενάριο: Χάρης Ρώμας – Άννα Χατζησοφιά

Χάρης Ρώμας – Άννα Χατζησοφιά Σκηνοθεσία: Τάκης Μιχαήλ

Τάκης Μιχαήλ Πρωταγωνιστούν: Χάρης Ρώμας, Ρένια Λουιζίδου, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τζόυς Ευείδη, Πάρης Σκαρτσολιάς, Έφη Ρασσιά, Χριστίνα Τσάφου, Φωτεινή Ντεμίρη, Κώστας Φλοκατούλας, Βασίλης Χαλακατεβάκης, Μαίρη Ραζή, Στέλιος Γούτης, Δημήτρης Μαχαίρας, Μαριαλένα Ροζάκη, Απόστολος Καμιτσάκης, Βαγγέλης Δουκουτσέλης, Γιάννης Παπαθανάσης, Αντώνης Καλομοιράκης, Εύη Κολιούλη, Νίκος Τσάκωνας

Χάρης Ρώμας, Ρένια Λουιζίδου, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τζόυς Ευείδη, Πάρης Σκαρτσολιάς, Έφη Ρασσιά, Χριστίνα Τσάφου, Φωτεινή Ντεμίρη, Κώστας Φλοκατούλας, Βασίλης Χαλακατεβάκης, Μαίρη Ραζή, Στέλιος Γούτης, Δημήτρης Μαχαίρας, Μαριαλένα Ροζάκη, Απόστολος Καμιτσάκης, Βαγγέλης Δουκουτσέλης, Γιάννης Παπαθανάσης, Αντώνης Καλομοιράκης, Εύη Κολιούλη, Νίκος Τσάκωνας Χρίστος και Κώστας Πιπεριάς – Σινανιώτης

Θόδωρος ο Περικλής Λιανός

Η Μαρία Κανελλοπούλου

Στο ρόλο της «Στέλλας» η Ζέτα Δούκα

«Η ΦΑΜΙΛΙΑ» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η νέα κωμική σειρά παρακολουθεί τη ζωή ενός ζευγαριού, που αν και έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένο, έχει ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο... Η σεξουαλική τους ζωή, τα παράπονα Εκείνης, ο καλύτερος φίλος Εκείνου και, φυσικά, η πεθερά...

Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος

Βασίλης Θωμόπουλος Σενάριο : Νίκος Παπαδόπουλος, Ζήσης Ρούμπος, Τόλης Παπαδημητρίου

: Νίκος Παπαδόπουλος, Ζήσης Ρούμπος, Τόλης Παπαδημητρίου Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, η Ιωάννα Ασημακόπουλου, ο Μιχάλης Σαράντης κ.ά.

«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ!» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δύο στρατόπεδα σε παραμεθόριο περιοχή συγχωνεύονται για λόγους οικονομίας. Ακολουθεί η σύγκρουση των δύο διοικητών για το ποιος θα κερδίσει την εύνοια του Υπουργείου και τη διοίκηση του νέου στρατοπέδου.

Σενάριο: Μάκης Πιτταράς

Μάκης Πιτταράς Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος, Μιχάλης Βογιατζάκης

Γιάννης Μπέζος, Μιχάλης Βογιατζάκης Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέζος, Μανώλης Μαυροματάκης, Λένα Ουζουνίδου, Βαλέρια Κουρούπη, Βασιλική Τρουφάκου, Σταύρος Μαρκάλας, Ελεάνα Καυκαλά, Κυριάκος Σαλής, Βίκτωρας Πέτσας, Μάνος Καζαμίας, Ιωάννης Απέργης, Αλέξης Βιδαλάκης, Μάριος Δερβιτσιώτης, Γιώργος Ζυγούρης, Ηρακλής Κωστάκης, Θάλεια Σταματέλου.

Γιάννης Μπέζος, Μανώλης Μαυροματάκης, Λένα Ουζουνίδου, Βαλέρια Κουρούπη, Βασιλική Τρουφάκου, Σταύρος Μαρκάλας, Ελεάνα Καυκαλά, Κυριάκος Σαλής, Βίκτωρας Πέτσας, Μάνος Καζαμίας, Ιωάννης Απέργης, Αλέξης Βιδαλάκης, Μάριος Δερβιτσιώτης, Γιώργος Ζυγούρης, Ηρακλής Κωστάκης, Θάλεια Σταματέλου. Στο ρόλο του Ταξίαρχου ο Θοδωρής Κατσαφάδος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EURO 2020

Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου έρχεται! Το καλοκαίρι του 2021 η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση της Ευρώπης θα βρίσκεται μόνο στον ΑΝΤ1. Σύσσωμο το αθλητικό δημοσιογραφικό δυναμικό του σταθμού θα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες, τις εξελίξεις και τις στιγμές του ΕURO 2020, καθηλώνοντας τους λάτρεις της στρογγυλής θεάς.