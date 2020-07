Κόσμος

Τουρκία: δημοσίευσε βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους για την Κωνσταντινούπολη

Μετά τις αντιδράσεις για την Αγία Σοφία και την ένταση στο Αιγαίο, η Τουρκία φαίνεται πως κάνει άλλη μία απόπειρα να αποκλιμακώσει την ένταση...

Συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης, από πλευράς της Τουρκίας, μετά και τον σάλο που προκάλεσε η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Η γείτονα αποφάσισε να σκηνοθετήσει ένα βίντεο πέντε λεπτών, με ελληνικούς υπότιτλους, για να δείξει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Κωνσταντινούπολης.

Το εν λόγω βίντεο ανήρτησε στο Τwitter ο διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής κυβέρνησης Φαχρετίν Αλτούν και ύστερα το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας Anadolu.

«Η Τουρκία, υπό την υγεσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε πρωτοφανή βήματα προκειμένου να προωθήσει την αρχή της ισοπολιτείας και να διατηρήσει την πολιτιστική και θρησκευτική πολυμορφία του Έθνους μας. Αυτό το επεισόδιο εστιάζει στην Ρωμαίικη Ορθόδοξη Κοινότητα», αναφέρει η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο.

Ιδιαίτερη αναφορά στο βίντεο γίνεται στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι και σε χριστιανικά έθιμα, όπως η ρίψη του Σταυρού, τα Φώτα κτλ.

