Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΕΕ: κίνδυνος να προκύψουν ελλείψεις σε σύριγγες λόγω εμβολίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σύσταση της ΕΕ στις χώρες μέλη για τα αντιγριπικά εμβόλια και η σύσταση για κοινές προμήθειες σε συγκεκριμένα υλικά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τις χώρες μέλη για τον κίνδυνο να προκύψουν ελλείψεις σε σύριγγες, αντισηπτικά μαντιλάκια και προστατευτικό εξοπλισμό που απαιτούνται για πιθανούς μαζικούς εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού και τις κάλεσε να εξετάσουν το ενδεχόμενο κοινών προμηθειών, σύμφωνα με ένα έγγραφο της ΕΕ.

Το μπλοκ έχει επίσης ζητήσει από κυβερνήσεις της ΕΕ να εξετάσουν την αγορά από κοινού περισσότερων αντιγριπικών εμβολίων και να αυξήσουν τον αριθμό των ανθρώπων που θα εμβολιάζονται ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να νοσήσει κάποιος ταυτόχρονα από γρίπη και από COVID-19 το φθινόπωρο που αναμένεται έξαρση και των δύο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναπτυχθεί ή εγκριθεί πλήρως κάποιο εμβόλιο κατά της COVID-19, αλλά οι χώρες σε όλο τον κόσμο επιδιώκουν να εξασφαλίσουν προμήθειες ενός πιθανού εμβολίου ώστε, αν και όποτε κριθούν αποτελεσματικές οι κλινικές δοκιμές του, να ξεκινήσουν γρήγορα οι εκστρατείες ανοσοποίησης.

Κάποιες χώρες ελπίζουν ότι αυτό θα συμβεί ίσως και το τρέχον έτος. Αν αποδειχτεί αποτελεσματικό ένα εμβόλιο, πιθανόν να υπάρξουν προβλήματα στην παρασκευή και στην διάθεσή του.

"Τα εμβόλια κατά της COVID-19, όταν θα αναπτυχθούν, πιθανόν να μην συνοδεύονται από σύριγγες και από άλλα αντικείμενα", όπως ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδικούς του τομέα υγείας από ευρωπαϊκές χώρες σε συνάντησή τους την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με μια περίληψη έκθεσης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της.

"Πιθανόν να υπάρξουν ελλείψεις", προειδοποίησε και κάλεσε τις κυβερνήσεις να αναφέρουν τα αποθέματά τους σε σύριγγες, αντισηπτικά μαντιλάκια, αλκοολούχο διάλυμα και ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως μάσκες.

Επίσης κάλεσε τις χώρες της ΕΕ να εξετάσουν το ενδεχόμενο κοινών προμηθειών με αντιπροσωπείες από την Ιταλία και την Ολλανδία να εκφράζουν ενδιαφέρον, σύμφωνα με το έγγραφο.

Οι κοινές προμήθειες προτιμώνται καθώς εξασφαλίζονται καλύτερες τιμές και αποφεύγεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν αρνήθηκε να σχολιάσει, καθώς οι προετοιμασίες για μια πιθανή εφαρμογή προμηθειών είναι εμπιστευτικές.

Επιπλέον, η Κομισιόν ανακοίνωσε στη συνάντηση ότι έχει προσεγγίσει τις παρασκευάστριες εταιρείες εμβολίων με το ερώτημα αν υπάρχουν διαθέσιμες επιπλέον δόσεις αντιγριπικών εμβολίων, σύμφωνα με το έγγραφο.