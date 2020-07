Κοινωνία

ΟΑΣΑ: Περισσότερα δρομολόγια τον Αύγουστο

Πόσο πυκνά θα είναι τα δρομολόγια σε Ηλεκτρικό και Μετρό. Τι θα ισχύσει για λεωφορεία και τρόλεϊ.

Στην εφαρμογή ειδικού προγράμματος δρομολογίων στα συγκοινωνιακά μέσα του Οργανισμού, προχωρά ο ΟΑΣΑ για το μήνα Αύγουστο, σε συνέχεια των μέτρων του Υπ. Μεταφορών για την μείωση του συνωστισμού στα μέσα μεταφορές, με περικοπές των θερινών αδειών του προσωπικού.

Σε ανακοίνωση του ΟΑΣΑ αναφέρεται ότι «Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19 και με γνώμονα την ασφάλεια των επιβατών, ενισχύεται από αύριο η συχνότητα των δρομολογίων στις γραμμές των θυγατρικών εταιρειών του Οργανισμού (ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ).

Ειδικότερα, κατά τις ώρες αιχμής οι χρονοαποστάσεις στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα διαμορφωθούν στα 6 λεπτά και στη γραμμή 1 (ηλεκτρικός σιδηρόδρομος) στα 7 λεπτά.

Αντίστοιχα, στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, βάσει του νέου προγραμματισμού, θα αυξηθεί κατά τις ώρες αιχμής ο αριθμός των δρομολογημένων οχημάτων. Εφόσον, χρειαστεί, θα υπάρξουν πρόσθετες παρεμβάσεις, ανάλογα με τη διαμόρφωση των αναγκών.

Για την απρόσκοπτη εφαρμογή του έκτακτου προγράμματος των δρομολογίων, το ποσοστό του συνολικού αριθμού οδηγών του Οργανισμού που θα κάνουν χρήση της θερινής άδειας τον Αύγουστο, δεν θα υπερβεί το 20%.

Το επιβατικό κοινό καλείται να τηρεί τις αναγκαίες αποστάσεις, ώστε να μην παρουσιάζονται φαινόμενου συνωστισμού.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η χρήση μάσκας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι υποχρεωτική.

Στις περιπτώσεις που το επιβατικό κοινό εξυπηρετείται σε αυτόματα μηχανήματα ή εκδοτήρια, συνιστάται η χρήση χρεωστικών / πιστωτικών καρτών.

Η χρήση των ανελκυστήρων απαγορεύεται, με εξαίρεση τα άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

Τέλος, σε λεωφορεία και τρόλεϊ έχει παραταθεί το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου από την μπροστινή θύρα».