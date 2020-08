Κόσμος

Συνελήφθη διαβόητος αρχηγός καρτέλ ναρκωτικών (εικόνες)

Χειροπέδες στον "Ελ Μάρο" πέρασαν οι μεξικανικές ομοσπονδιακές δυνάμεις και οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας.

Οι μεξικανικές ομοσπονδιακές δυνάμεις και οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν έναν διαβόητο αρχηγό ενός καρτέλ ναρκωτικών, τον Χοσέ Αντόνιο Γιέπεζ, γνωστό ως "Ελ Μάρο", ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το γραφείο του γενικού εισαγγελέα στην κεντρική πολιτεία Γκουαναχουάτο.

Ο Γιέπεζ, αρχηγός του καρτέλ της Σάντα Ρόζα ντε Λίμα, το οποίο είναι γνωστό για την κλοπή μεγάλης ποσότητας πετρελαίου από διυλιστήριο, κατηγορείται για την αύξηση των εγκλημάτων στην πολιτεία αυτή, όπου δρουν βίαιες συμμορίες.

#UltimaHora “El Marro” ha sido capturado. En operativo coordinado de fuerzas federales y estatales se ha concretado su captura y se logra la liberacion de una empresaria secuestrada. pic.twitter.com/CgZPI4qO3X

— Fiscalia General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) August 2, 2020

#InformacionRelevante Fuerzas federales y estatales han logrado la detencion de “El Marro” principal lider de un grupo criminal que operaba en la region Laja-Bajio del Estado de Guanajuato. pic.twitter.com/Z4ojU4nyR3

— Fiscalia General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) August 2, 2020

Φωτογραφίες: Twitter Fiscalia General del Estado de Guanajuato