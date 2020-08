Τοπικά Νέα

Κρούσμα κορονοϊού σε Τμήμα Μεταγωγών

Ιχνηλάτηση και έλεγχοι μετά το κρούσμα κορονοϊού σε 19χρονο κρατούμενο.

Απολύμανση χώρων και δειγματοληψίες στο προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας που ήρθαν σε επαφή με τον αλλοδαπό κρατούμενο που βρέθηκε θετικός στην covid-19, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου στο Αστυνομικό Μέγαρο στη Λαμία.

Για τη διενέργεια των τεστ ήρθαν τα ειδικά κλιμάκια του ΕΟΔΥ, μετά από παρέμβαση τόσο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Περιφερειάρχη Φάνη Σπανού, όσο και του Δημάρχου Λαμιέων Θύμιου Καραΐσκου που μερίμνησαν και για το κομμάτι της απολύμανση.

«Είναι λογικό να υπάρχει μια αναστάτωση στους συναδέλφους», λένε στην κάμερα του LamiaReport o Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Στερεάς Ελλάδας Γιώργος Μπράνης, αλλά και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας, Νίκος Τριανταφύλλης, οι οποίοι ωστόσο παρουσιάστηκαν αισιόδοξοι για τα αποτελέσματα μετά και τα χθεσινά νέα από τα αρνητικά τεστ των τριών πρώτων αστυνομικών που είχαν άμεση επαφή με το περιστατικό.

Επισημαίνουν πάντως την ανάγκη λήψης μέτρων αυτοπροστασίας, όπως και τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων σε υπηρεσίες, όπως η αστυνομία, που έχουν άμεση επαφή με τον κόσμο.