Κοινωνία

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας μέσα σε σκάφος

“Φως” στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Νεκρός βρέθηκε ένας 40χρονος αλλοδαπός, το μεσημέρι της Κυριακής, εντός τουριστικού σκάφους, αγκυροβολημένου στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης, στην Εύβοια, όπως μεταδίδει το LamiaReport.gr.

Στο σημείο έσπευσε το Λιμεναρχείο Χαλκίδας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άτυχο άνδρα τον οποίο και μετέφερε στο Νοσοκομείο της πόλης, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας διενεργεί προανάκριση, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.