Παναθηναϊκός: και τυπικά στα πράσινα ο Φώτης Ιωαννίδης

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού!

Παίκτης του Παναθηναϊκού και με τη... βούλα είναι από το βράδυ της Δευτέρας (10/8), ο Φώτης Ιωαννίδης, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας τεσσάρων ετών με το «τριφύλλι».

Από την παραχώρησή του στους «πράσινους», η πρώην ομάδα του Ιωαννίδη, ο Λεβαδειακός θα λάβει ένα ποσό σε δόσεις, ενώ θα κρατήσει κι ένα υψηλό ποσοστό μεταπώλησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού Φώτη Ιωαννίδη. Το συμβόλαιο συνεργασίας με τον 20χρονο ποδοσφαιριστή έχει τετραετή διάρκεια. Ο Ιωαννίδης γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου του 2000 στην Αθήνα. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Ολυμπιακό Χαλκίδας και το καλοκαίρι του 2016 μετακόμισε στον Λεβαδειακό και εντάχθηκε στην Κ20 των Βοιωτών.

Τον Αύγουστο του 2017 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Λεβαδειακό και τη σεζόν 2017/18 κατέγραψε 5 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 4 στο Κύπελλο. Την περίοδο 2018/19 πέτυχε 3 γκολ σε 20 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Τη σεζόν 2019/20, που τερματίστηκε πρόωρα λόγω της πανδημίας, σκόραρε 5 φορές σε 19 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2».

Λίγο μετά τις υπογραφές, ο Ιωαννίδης έκανε και τις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του «τριφυλλιού»:

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που βρίσκομαι σε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρώην ομάδα μου, τον Λεβαδειακό, τους συμπαίκτες που είχα και τον πρόεδρο. Φυσικά οφείλω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” πρώτα από όλα στην οικογένειά μου. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα νέο βήμα στην καριέρα μου, ένα όνειρο που είχα από μικρός. Θέλω να πετύχω πολλά με τη νέα μου ομάδα και θα το αποδείξω στο γήπεδο. Όλο το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτός ήταν και ο λόγος που επέλεξα να έρθω στον Παναθηναϊκό. Γνωρίζω πολλά από τα παιδιά και από τις εθνικές ομάδες και θα βοηθήσω όσο περνάει από το χέρι μου να πετύχουμε τους στόχους μας. Είναι μεγάλη πρόκληση για μένα να φορέσω αυτά τα χρώματα».