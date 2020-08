Αθλητικά

Champions League: Η “μεγάλη μάχη” και οι “σταχτοπούτες” του Final 8

Λόγω κορονοϊού, η τελική φάση θα διεξαχθεί με αγώνες νοκ-άουτ, σε ουδέτερο έδαφος, μέχρι την κατάκτηση του τίτλου.

Ένα μοναδικό τετραήμερο γεμάτο ποδοσφαιρική δράση, αρχίζει την Τετάρτη, με τους προημιτελικούς του Champions League. Η μοναδικότητα, έγκειται στην μορφή (Final 8) διεξαγωγής αυτής της τελικής φάσης της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, δεδομένου ότι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, θα διεξαχθεί με μονούς αγώνες και σε ουδέτερο έδαφος, μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου.

Επί πορτογαλικού εδάφους, λοιπόν, δεδομένου ότι η χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου κρίθηκε - μαζί με την Γερμανία όπου φιλοξενείται το Final 8 του Europa League - ως η ασφαλέστερη για την φιλοξενία των αγώνων, οι οκτώ καλύτερες ομάδες της “γηραιάς ηπείρου” θα διεκδικήσουν τον τίτλο της κορυφαίας.

Η αρχή θα γίνει την Τετάρτη το βράδυ, με την Παρί Σεν Ζερμέν που θεωρείται από τα φαβορί για το τρόπαιο, να αντιμετωπίζει την ευχάριστη έκπληξη της χρονιάς, Αταλάντα. Οι “μπεργκαμάσκι” στηρίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία σε Ιταλία και Ευρώπη, στην ομοιογένεια, στην ομαδικότητα και στην χαρακτηριστική άνεση με την οποία φθάνουν στο γκολ. Χωρίς το “μεγάλο όνομα” στις τάξεις τους, έχουν… χτίσει αυτοπεποίθηση και παίζουν στα ίσα κάθε αντίπαλο. Επιπλέον, έχουν το ψυχολογικό πλεονέκτημα του αουτσάιντερ που δεν έχει να χάσει κάτι, στοιχείο που ενδεχομένως να αποδειχθεί καθοριστικό, ειδικά επειδή η πρόκριση θα κριθεί σε ένα ματς. Όλα αυτά τα γνωρίζουν οι πρωταθλητές Γαλλίας, που έχουν βελτιώσει αισθητά την αμυντική τους λειτουργία και θα βασισθούν για ακόμη μία φορά στην εξαιρετική μεσοεπιθετική τους γραμμή.

Κατά τα λοιπά, στην αναμέτρηση της Πέμπτης, η Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε, έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα έναντι στην Λειψίας, κυρίως λόγω εμπειρίας. Το σημαντικότερο ματς του Final 8, θα γίνει την Παρασκευή, με την Μπάγερν Μονάχου να αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί που “έχασαν μέσα από τα χέρια τους” την La Liga, θέλουν να αποδείξουν ότι παραμένουν ισχυροί, με του Λιονέλ Μέσι και Λουϊς Σουάρες, να καλούνται να σκοράρουν απέναντι στους Βαυαρούς, βάζοντας... δύσκολα στη γερμανική «μηχανή» του Χάνσι Φλικ. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι διανύει μία από τις καλύτερες χρονιές της καριέρας του και θα ηγηθεί της “γραμμής κρούσης”, ωστόσο η ομάδα του Μονάχου, έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη ότι είναι ένα σύνολο δυσκολοκατάβλητο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το δεδομένο ότι η πρόκριση κρίνεται μέσα από ένα ματς, θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο, όπως φυσικά και στις υπόλοιπες τρεις αναμετρήσεις.

Η προημιτελική φάση, θα κλείσει το Σάββατο, ο αγώνας της Μάντσεστερ Σίτι με την Λιόν. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, είναι το λογικό φαβορί, όμως κάτι τέτοιο ίσχυε και με τη Γιουβέντους, την οποία απέκλεισαν οι Γάλλοι στην “Φάση των 16”, ευελπιστώντας ότι θα το επαναλάβουν απέναντι στους “Πολίτες”. Και όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Αταλάντα, οι παίκτες της γαλλικής ομάδας, έχουν μόνο να κερδίσουν από αυτήν την αναμέτρηση...

Το πρόγραμμα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μέχρι και τον τελικό της Λισαβόνας, έχει ως εξής:

Προημιτελική φάση

(12/8, 22:00, Ντα Λουζ): Αταλάντα-Παρί Σεν Ζερμέν (13/8, 22:00, Ζοσέ Αλβαλάδε): Λειψία-Ατλέτικο Μαδρίτης (14/8, 22:00, Ντα Λουζ): Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μονάχου (15/8, 22:00, Ζοσέ Αλβαλάδε) Μάντσεστερ Σίτι-Λυών

Τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης:

(18/8, 22:00, Ντα Λουζ): Νικητής (1) - Νικητής (2)

(19/8, 22:00, Ζοσέ Αλβαλάδε) Νικητής (3) - Νικητής (4)

Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 23 Αυγούστου στο Ντα Λουζ της Λισαβόνας.